V štirih mesecih prodali četrtino manj vinjet

V štirih mesecih so prodali 763.383 letnih vinjet, kar je 11 odstotkov manj, kot so v primerljivem obdobju prodali letnih vinjet z letnico 2020. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) padla za 12 odstotkov na 708.090, vinjet za kombije (razred 2B) pa so prodali 53.617, kar je odstotek več kot v lanskem primerljivem obdobju.

Prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1) je bila višja za pet odstotkov, prodali so jih 1676.

Prodaja mesečnih vinjet je upadla za 32 odstotkov na 95.223, pri čemer se je za 33 odstotkov znižala prodaja vinjet za osebna vozila (88.884), za 11 odstotkov pa je bila manjša prodaja vinjet za kombije (6339).

Tudi prodaja tedenskih vinjet je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem upadla, in sicer za 36 odstotkov na 550.386. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila upadla za 39 odstotkov (494.453), prodaja vinjet za kombije za tri odstotke (55.588), prodaja vinjet za motorna kolesa pa za 22 odstotkov (345).

Nižjo prodajo vinjet na Darsu pripisujejo pandemiji covida-19 in z njo povezanim ukrepom.

Darsovi cestninski nadzorniki so medtem od začetka leta pa do 19. aprila zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet izdali skupno 8038 plačilnih nalogov. Globe, ki jih Darsovi nadzorniki izdajo zaradi cestninskih prekrškov, se sicer v celoti stekajo v državni proračun.