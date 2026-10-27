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V štirih občinah kar 28 kandidatov: od novih obrazov do 'prekaljenih mačkov'

Koper, 27. 10. 2026 19.31 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Popovič, Hot, Jelinčič

Čeprav je bila doslej kampanja pred lokalnimi volitvami letos na Obali nepričakovano mirna, pa zadnji dnevi kažejo, da bo županska tekma precej pestra. V štirih občinah se za županski stolček poteguje kar 28 kandidatov. Med njimi so aktualni župani, znani politiki, pa tudi novi obrazi. Kdo vse kandidira in bi rad krojil prihodnost obalnih občin?

Gnečam na Obali kar ni videti konca. Ravno so se s koncem turistične sezone zaključile tiste na cestah, že smo priča novim – na lokalnih volitvah. Ogromno interesa je za županske stolčke štirih občin slovenske Istre.

V Kopru se bo za županski stolček pomerilo 10 kandidatov, v Izoli sedem, v Piranu šest in v Ankaranu pa pet.

Županski kandidati na Obali
Županski kandidati na Obali
FOTO: POP TV

Med kandidati pa lahko opazimo znana imena, novince in tudi izkušene politike, kot je na primer Boris Popovič, dolgoletni koprski župan, ki tokrat kandidira v Izoli. "Izolanke in Izolani so izredno pripadni in lojalni svojemu mestu, zelo ponosni na Izolo in to me je vedno zelo privlačilo v času županovanja Kopra. Mislim, da jim lahko pomagam pri razvoju in tistem, kar si zaslužijo," pravi Popovič.

Na volitve pa se je podal še en Popovič, Borisov sin Nik Popovič, ki kandidira v Kopru.

Dosedanji župan Aleš Bržan je sicer zagovarjal, da sta dva mandata dovolj, sedaj se poteguje za tretjega. "Dva mandata bi bila dovolj, če ne bi bilo presenečenj – od covida-19 do suš in požarov itd. Mi smo nekje sredi dela in zaenkrat mislim, da ni predaha," pove Bržan.

Nasproti mu bo stal tudi stari maček slovenske politike, novopečeni Koprčan Zmago Jelinčič Plemeniti. "Koper je prekrasno mesto, biser slovenske obale, ki pa hitro propada. V osmih letih je tako grozno propadel, da ga je treba rešiti," meni slednji.

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Socialni demokrati pa bi lahko ostali brez vodje poslanske skupine v parlamentu, saj ta kandidira v domačem Piranu, kjer bo poskušala premagati dosedanjega župana Andreja Koreniko. "Ko sem nastopila mandat v Ljubljani, sem vselej zagovarjala, da sem glas Pirana v Ljubljani. Mandat poslanke sem nastopila zato, ker sem želela boljše za svoj kraj, da nismo periferija," pravi Hotova, ki poudarja, da je na prvem mestu Piran.

Kampanja se je začela, tokrat sicer nekoliko bolj pozno kot običajno. Je pa eno od največjih presenečenj lokalnih volitev na Obali zagotovo odločitev, da po petih zaporednih kandidaturah v treh različnih občinah tokrat županskega stolčka ne bo naskakoval Gašpar Gašpar Mišič.

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