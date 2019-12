V štirih urah policisti ugotovili kar 114 kršitev predpisov

Policisti so ugotovili tudi dve kršitvi cestnoprometnih predpisov voznikov do pešcev, v 17 primerih pa so predpise kršili pešci.

Na območju Mozirja so policisti pri vozniku, ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, ugotovili še, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Policisti vse udeležence v prometu pozivajo, naj bodo strpni in previdni ter naj upoštevajo cestnoprometne predpise in razmere na voziščih. Opozarjajo, da se razmere v cestnem prometu slabšajo zaradi voženj pod vplivom alkohola, nepravilne strani in smeri vožnje ter motenj zbranosti med vožnjo.

Območje Policijske uprave Celje se razprostira od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško in zajema 12 upravnih enot in 45 občin, v katerih živi okoli 330.000 prebivalcev.