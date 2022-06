Pred Stožicami na voljo ekskluzivni dresi znamke Jordan

Na stojnicah pred stadionom Stožice so na voljo čisto novi navijaški reprezentančni dresi, ki so jih posebej za slovensko izbrano vrsto oblikovali pri znamki Jordan. Poleg francoske in hrvaške je naša reprezentanca tako postala šele tretja v Evropi, ki nosi drese s priljubljenim logotipom "Jumpman". Zaradi tandema Dončić-Dragić, ki v evforijo spravlja Slovenijo in svet, so jih natisnili 600, kar je približno trikrat več kot običajno. Glavnina nosi Dončićevo številko, zanje pa bo treba odšteti sto evrov.