Znova oživela pravljica: Dončić, Dragić in drugi zlati fantje med oboževalci

Znova je oživela pravljica, ki so jo spisali zlati košarkarji na evropskem prvenstvu leta 2017. Brez enega samega poraza in na krilih naroda, ki je pokal od ponosa in sreče, se je naša reprezentanca povzpela na evropski košarkarski Olimp. S premiero filma, ki nas bo popeljal v zakulisje, misli, občutke, ki so ustvarjali največji uspeh v slovenskem kolektivnem športu do zdaj, se spomini in občutki vračajo. Govorili smo z Goranom Dragićem, ujeli tudi Luko Dončića in druge zlate fante.

Dokumentarni film 2017 s podnaslovom Tri, dva, ena, nič, Slovenija je evropski prvak prikazuje ozadje ob osvojitvi zlate medalje Slovenije na košarkarskem evropskem prvenstvu v Istanbulu. V Stožice, kjer si je film na velikem platnu 21 x 11 metrov ogledalo skoraj 9000 gledalcev, je prišlo osem članov zlate reprezentance, vključno z glavnima zvezdnikoma kapetanom Goranom Dragićem in Luko Dončićem.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right

Poleg njiju so si v prvih vrstah film ogledali še Vlatko Čančar, Gašper Vidmar, Žiga Dimec, Matic Rebec, Aleksej Nikolić in Saša Zagorac. V Španiji sta ostala Klemen Prepelič in Anthony Randolph, Edo Murić in Jaka Blažič pa sta že odhitela na krajše počitnice, saj reprezentanco čez nekaj tednov čakajo novi izzivi v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo.

Enotnost, velika želja, prijateljstvo, ki so zlate košarkarje leta 2017 vodili do vrha Evrope, so na petkov večer v Stožicah znova oživeli na platnu. Marsikdo jih bo zares videl šele zdaj. V Stožicah je na veselje številnih navijačev prišel tudi Luka Dončić, ki je otrokom delil tudi svoje avtograme. Kot sta povedala Žiga Dimec in Gašper Vidmar, sta svetla trenutka tega večera ponovno druženje s fanti in podoživljanje občutkov.

icon-expand Luka Dončić FOTO: AP

Goran Dragić je na premiero prišel s svojimi otrokoma, kot je povedal, je bil njegov sin tedaj star širi leta. Kot je povedal pred premiero, se tega veseli, saj mu je ta že nekajkrat povedal, da vidi, kaj so dosegli in da bo morda v prihodnosti tudi on v kakšnem športu.