V strankah kljub neuvrstitvi v parlament ne nameravajo zamenjati vodstev

Več strankam, ki so danes parlamentarne, na nedavnih volitvah ni uspelo vnovič preseči parlamentarnega praga. A kljub slabšemu rezultatu, kot so ga pričakovali, se več strank očitno ne bo odločilo za spremembo vodstev. Po tem, ko je izvršni odbor LMŠ podprl Marjana Šarca, se tudi v DeSUS niso odpovedali predsedniku Ljubu Jasniču. V SAB naj ne bi bilo pozivov k odstopu predsednice Alenke Bratušek, predsedniki strank gibanja Povežimo Slovenijo pa so povezovanje ocenili kot dobro.

icon-expand KUL in Gibanje Svoboda FOTO: Aljoša Kravanja

Parlamentarni prag je na volitvah konec aprila uspelo prestopiti petim strankam, medtem ko se bo pet dosedanjih poslovilo iz parlamentarnih klopi. To so LMŠ, SAB, DeSUS, NSi in SMC. Med njimi je štirim odstotkom podpore volivcev, ki odpirajo vrata v DZ, najbolj uspelo približati LMŠ. Izvršni odbor stranke je v v ponedeljek opravil razpravo o volilni kampanji in doseženem rezultatu na volitvah v DZ, ob tem pa soglasno podprl predsednika stranke Marjana Šarca. Medtem ko je stranka pred štirimi leti pristala na drugem mestu, je tokrat s 3,73-odstotno podporo volivcev ostala tik pred vrati parlamenta.

Tudi izvršni odbor DeSUS, ki ga je na državnozborskih volitvah podprlo 0,66 odstotka volivcev, je po ponujenem odstopu zaradi slabega volilnega rezultata predsedniku stranke Ljubu Jasniču izrekel zaupnico. Hkrati je izvršni odbor prvaku stranke podelil polna pooblastila za vodenje pogovorov o sodelovanju s strankami nove vladne koalicije, če bi bil za to izkazan interes. Najverjetnejši mandatar, predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob, je namreč po zmagi na volitvah napovedal tudi sodelovanje s strankami, ki se niso uvrstile v parlament. Pogovori med Golobom in stranko DeSUS sicer še niso stekli, so pa v stranki nanje pripravljeni, je še pojasnil Jasnič. V parlament se ni uspelo prebiti tudi drugi stranki, ki je nagovarjala upokojence, SAB. Podprlo jo je 2,61 odstotka volivcev. Organi te stranke bodo v prihodnjih dneh opravili razpravo o volilnem rezultatu. Vodja njihovih poslancev Maša Kociper pa pravi, da kljub dejstvu, da stranki ni uspel preboj v parlament, pozivov k odstopu predsednice Alenke Bratušek ni. Ocenjuje pa, da je nastopil trenutek za povezovanje strank leve sredine, a uradni pogovori o možnem povezovanju še niso stekli.