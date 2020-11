V stranki NSi volijo predsednika, prispelo že 90 odstotkov glasovnic

Glavni tajnik stranke NSi Robert Ilc je pojasnil, da so po kongresu, ki zaradi epidemioloških razmer ni mogel potekati v živo, prejeli številne dobre odzive in da tudi številke prijavljenih delegatov ves čas programa kažejo, da so ljudje digitalni koncept kongresa dobro sprejeli. Po podatkih z uvoda sobotnega dela kongresa je bilo priključenih 381 delegatov oziroma 78,4 odstotka. "S ponosom gledamo na prvi digitalni kongres NSi, s katerim smo tudi dejansko uresničili naš digitalni načrt #pametnaSlovenija, ki smo ga predstavili lani," je dodal Ilc.

Po končanem sedemurnem programu, v katerem so poleg nagovorov in razprav o aktualnih razmerah predstavili tudi kandidate za položaje v stranki, so v soboto volilni kongres NSi prekinili, da so počakali glasovnice. Volitve so namreč izvedli po pošti. Nekaj manj kot 500 delegatom so že pretekli teden poslali glasovnice, ti pa so jih morali oddati na pošto do vključno ponedeljka ali jih osebno dostaviti na sedež NSi v Ljubljani.

Volilna komisija se bo sestala v četrtek dopoldne in preštela glasovnice, izide volitev pa bodo razglasili na nadaljevanju kongresa v četrtek ob 17. uri, ki bo prav tako potekalo na spletu.

Na njem je poleg razglasitve izidov napovedan tudi govor novega starega predsednika stranke. Tonin je bil namreč tako kot leta 2018 tudi tokrat brez protikandidata. V svojem kongresnem nagovoru je napovedal povezovalno držo stranke tudi v prihodnje, obenem pa je opozicijo povabil k sodelovanju v času zdravstvene krize.

Poleg predsednika stranke so delegati volili tudi šest članov izvršilnega odbora ter po pet članov nadzornega odbora in razsodišča. Ta tekma vnaprej ni odločena, saj je na kandidatnih listah precej kandidatov. Za mesto v izvršilnem odboru se jih poteguje 18, v nadzornem odboru 13, za člana razsodišča stranke pa kandidira 11 oseb.

Podpredsednikov stranke NSi po statutu ne voli kongres, njihov položaj se s kongresom tudi ne konča. Dva podpredsednika na predlog predsednika stranke sicer imenuje svet stranke, tretjega podpredsednika pa volijo člani stranke zunaj meja Slovenije. Aktualna podpredsednika, ki ju je na Toninov predlog imenoval svet, sta Marija Rogar in Valentin Hajdinjak, člane zunaj slovenskih meja pa zastopa Maria Ivana Tekavec.

Svet stranke v novi sestavi se mora sicer po statutu sestati v dveh tednih po volilnem kongresu. Kot so napovedali v stranki, se bo to zgodilo prihodnji teden.