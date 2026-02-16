Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Od Kočevja do Jesenic: na ledu suvereni, v politiki jim kdaj spodrsne

Kočevje, 16. 02. 2026 20.01 pred 1 uro 2 min branja 16

Avtor:
Žana Vertačnik
Vladimir Prebilič

Parlamentarne volitve so edine, na katerih Vladimir Prebilič še ni izmeril svoje politične moči, zdaj pa se nanje podaja s stranko Prerod. V okviru predvolilne rubrike Dan s stranko smo se z glavnimi obrazi te stranke odpravili na teren. Šli smo od Kočevja do Jesenic, spotoma pa razjasnili dilemo, ki je v politični areni nazadnje dvignila prah – zakaj je Prebilič na prejšnjih volitvah dal glas tistim politikam, ki jim danes nasprotuje?

Strasbourg ali Bruselj? V Kočevje. Iz prestolnice smo krenili na slabih 70 kilometrov dolgo pot.

"Dober dan, dobrodošli v Kočevju," nas pozdravi Vladimir Prebilič. Tu ni njegove evropske pisarne, je pa njegovo srce, pove. Čeprav je predlani odšel med evroposlance, na županski stolček pa je po 14 letih sedel njegov dotedanji podžupan. 

"Politični inženiring mi nikoli bil blizu," odgovori na vprašanje, ali še vedno vleče niti, le da tokrat v ozadju.

Je pa predvolilni dan vseeno začel doma, na mestih, ki jih doživlja kot največje dosežke svojih mandatov in med lokalci, ki ga podpirajo. "Seveda vedno obstaja bojazen, da si obkrožen z ljudmi, ki so ti blizu in ti bodo ti vedno pomagali in te podpirali, ampak se mi vseeno zdi, da sem izstopil iz teh okvirov že v drugih kampanjah," pojasnjuje.

In le streljaj stran od njegovega trenutnega političnega cilja, v Ljubljani, se nahaja njegova evroposlanska in strankarska baza. V nasprotju z javnim mnenjem, ki ga uvršča med igralce z najmanjšo in najbolj negotovo podporo, pa ga opogumljajo politični novinci, med drugimi član stranke Jakob Grbac, ki meni, da je prodor na poslanske stolčke mogoč z dobro kampanjo.

Pa tudi tisti s politično zgodovino so prepričani v uspeh. "Mi verjamemo, da bo prava anketa anketa na dan volitev in prepričani smo o tem, da bomo ključni pri tem, kakšna bo prihodnost Slovenije," je odločen Gregor Novak.

"Upam, da bomo volivce znali prepričati, da ponujamo neke nove rešitve, vizijo, da se ne oziramo nazaj in da se bomo našli nekje na levi sredini," dodaja Dušan Vučko.

Če so na ledu bili pretežno suvereni, pa je Prebiliču nedolgo tega v očeh kritikov spet spodrsnilo, in sicer s priznanjem, da je bila njegova zadnja volilna izbira NSi, politika, proti kateri danes nastopa.

Preberi še Bruselj bi zapustil, da bi Slovenijo rešil pred Janšo in Golobom

"Je bila to odločitev, ki bi jo danes ponovil? Seveda ne," pove. Da se je takrat odločil skozi prizmo županske funkcije ter infrastrukturnih in gospodarskih obljub. 

Nazaj na jeseniško ledeno podlago, kjer so se zavzeli za sistemsko ureditev financiranja društev, športnih in kulturnih. Medtem ko jih je s te zelo hitro odneslo, pa računajo, da se bodo v parlamentarni politični igri obdržali bistveno dlje.

vladimir prebilič prerod volitve volitve 2026
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
16. 02. 2026 21.21
Glavobol zaradi volilne matematike! Janša bo iskal prebežnika, Golob ne more brez Logarja Simulacija sestave novega parlamenta pokaže, da nobeden od političnih polov nima dovolj poslancev za sestavo parlamenta. Janša bo iskal 46. glas, Golob pa potrebuje Resni.co in Logarja. Kot poročamo, je najnovejša javnomnenjska raziskava Mediane za RTV Slovenija močno razburkala slovensko politiko: oba politična pola sta izenačena. 46 glasov poslancev, ki odpirajo vrata sestavi nove vlade, nima nihče. Simulacija je sledeča: SDS dobi 30 poslancev, Demokrati Anžeta Logarja 6 poslancev in NSi v sodelovanju z SLS in Fokusom 9 poslancev. Skupaj: 45 poslancev, pri čemer ne upoštevamo glasov poslancev manjšin. To je en poslanec premalo za bodočo desno vlado, saj ima slovenski parlament 90 sedežev. Iskal se bo novi levi »Ciril Pucko«, legendarni poslanec, ki je pred dolgimi leti, natančno leta 1997, ob podobni pat poziciji pri potrjevanju vlade Janeza Drnovška prestopil iz desne poslanske skupine SKD v levo poslansko skupino LDS in s tem Drnovškovemu bloku prinesel prepotrebni glas večine za sestavo vlade. Nove Cirile Pucke bi Janša lahko iskal v taboru Resni.ce, kjer Janše še iz koronskega obdobja organsko ne prenesejo, svetovnonazorsko pa večjih težav najbrž ne bi bilo, saj imajo glede vprašanja davkov, vprašanj neposredne demokracije in nacionalne suverenosti precej bolj skupna stališča z Janšo kot z Golobom. Na levem političnem bloku je situacija sledeča: Svoboda prinese 23 poslancev, SD 9 poslancev ter Levica z Vesno 7 poslancev. Skupaj 39 poslancev, kar je bistveno premalo za sestavo leve vlade. Za sestavo prihodnje leve vlade bi Robert Golob moral iskati glasove poslancev protisistemske stranke Resni.ca Zorana Stevanovića, ki ji zadnja v nizu javnomnenjskih raziskav pripisuje 4 poslance. A tudi to je šele 43 poslancev od potrebnih 46. Za udobno vladanje bi torej Golob potreboval glasove še Anžeta Logarja, če bi ta vstopil v levo vlado. Volilna matematika: Svoboda + SD + Levica z Vesno + Logar + Stevanović bi Golobu prinesla 49 glasov in vsaj približno udobno vladanje, kolikor bi bilo to v koaliciji z obema prej naštetima sploh možno.
Odgovori
+1
1 0
BroNo1
16. 02. 2026 21.18
Nevarno…..berem……. Levičarji na veliko promovirajo predčasno glasovanje! Upam da veste kaj to pomeni?! Če je Golob brez vesti priredil uradno listino - račun bo 100% tudi volitve!!!
Odgovori
+3
3 0
E.Nigma
16. 02. 2026 21.22
Pa lažje štel predčasno glasove pa kalkuliral. In lagal volilcev maprej
Odgovori
0 0
Odgovorno
16. 02. 2026 21.15
Taj je vrhunski menedzer, vseskozi je v eu parlamentu z polnim del.casom. pa ma cas se tuki manekirat.. vse cestitke na sposobnosih. Ima moj glas. Trdo dela, jz se krompirja in mesa naenkrat ne morem v usta stlaciti.
Odgovori
+0
1 1
Potouceni kramoh
16. 02. 2026 21.11
Da ne bi slucajn omogocli dvema srbskima strankama prit v sloparlament.
Odgovori
+4
4 0
2mt8
16. 02. 2026 21.07
Levi se bodo oprijeli Stevanovića, ti si že mimo...
Odgovori
+3
3 0
fljfo
16. 02. 2026 21.10
Stevo je svojim rojakom obljubil ustanovitev manjšine...Na tej podlagi bo skoraj vsekakor prišel v parlament....
Odgovori
+1
2 1
fljfo
16. 02. 2026 21.06
A bo pobral Golobu kaj volivcev?
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
16. 02. 2026 21.04
Spet ta opranec, ki podpiral leuhe in socialce!!!!
Odgovori
+5
5 0
oježeš
16. 02. 2026 21.03
Me prav zanima koliko je Prebilič vložil denarja, da se dan za dnem pojavlja na portalu in ostalih medijih.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
16. 02. 2026 21.02
Spet FDV, to je družbi nevarno
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
16. 02. 2026 21.01
Pa spet ta nesposobnež!
Odgovori
+6
6 0
2mt8
16. 02. 2026 20.27
Stevanović je rezervno kolo, ne Prebilić.
Odgovori
+6
6 0
E.Nigma
16. 02. 2026 20.34
Za leve ja. Pa kaj vam pomaga, če imate 39 poslancev, desna vlada pa v osnov 45.
Odgovori
+5
6 1
Dragica Cegler
16. 02. 2026 20.23
Res ne razumem odločitve,, da zamenja plačo EU poslanca za premiera.Razlika v plači 10000 e.Le kaj mu je obljubljeno s strani Kučana?
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
