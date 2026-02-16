Od Kočevja do Jesenic: na ledu suvereni, v politiki jim kdaj spodrsne

Strasbourg ali Bruselj? V Kočevje. Iz prestolnice smo krenili na slabih 70 kilometrov dolgo pot.

"Dober dan, dobrodošli v Kočevju," nas pozdravi Vladimir Prebilič. Tu ni njegove evropske pisarne, je pa njegovo srce, pove. Čeprav je predlani odšel med evroposlance, na županski stolček pa je po 14 letih sedel njegov dotedanji podžupan.

"Politični inženiring mi nikoli bil blizu," odgovori na vprašanje, ali še vedno vleče niti, le da tokrat v ozadju.

Je pa predvolilni dan vseeno začel doma, na mestih, ki jih doživlja kot največje dosežke svojih mandatov in med lokalci, ki ga podpirajo. "Seveda vedno obstaja bojazen, da si obkrožen z ljudmi, ki so ti blizu in ti bodo ti vedno pomagali in te podpirali, ampak se mi vseeno zdi, da sem izstopil iz teh okvirov že v drugih kampanjah," pojasnjuje.

In le streljaj stran od njegovega trenutnega političnega cilja, v Ljubljani, se nahaja njegova evroposlanska in strankarska baza. V nasprotju z javnim mnenjem, ki ga uvršča med igralce z najmanjšo in najbolj negotovo podporo, pa ga opogumljajo politični novinci, med drugimi član stranke Jakob Grbac, ki meni, da je prodor na poslanske stolčke mogoč z dobro kampanjo.

Pa tudi tisti s politično zgodovino so prepričani v uspeh. "Mi verjamemo, da bo prava anketa anketa na dan volitev in prepričani smo o tem, da bomo ključni pri tem, kakšna bo prihodnost Slovenije," je odločen Gregor Novak.

"Upam, da bomo volivce znali prepričati, da ponujamo neke nove rešitve, vizijo, da se ne oziramo nazaj in da se bomo našli nekje na levi sredini," dodaja Dušan Vučko.

Če so na ledu bili pretežno suvereni, pa je Prebiliču nedolgo tega v očeh kritikov spet spodrsnilo, in sicer s priznanjem, da je bila njegova zadnja volilna izbira NSi, politika, proti kateri danes nastopa.