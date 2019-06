V stranki SD ostali brez 'Kremlja', ki ga morajo vrniti novogoriški občini

A če bo sodba potrjena tudi na drugi stopnji, kar v občini Nova Gorica verjamejo, da bo, bi to za SD lahko bil začetek domino učinka. Takih stavb, ki so jih prevzeli od nekdanje Zveze komunistov Slovenije (ZKS), je namreč po državi precej – po naših informacijah vsaj dvanajst. A najbolj bode v oči vila na Levstikovi v Ljubljani, kjer domuje centrala stranke.

Glavni obrazi stranke SD zadeve niso želeli komentirati, saj da so še vedno stranka v postopku, sodba pa še ni pravnomočna. So se pa oglasili njihovi zastopniki. Iz odvetniške pisarne Gorjup so sporočili, da se bo stranka SD zoper odločitev sodišča pritožila. Dodali so, da so se v postopku pojavila številna pravna vprašanja, na katera sodišče ni argumentirano odgovorilo."Menimo, da je odločitev sodišča neutemeljena," so zapisali.

Do te stavbe nismo prišli nezakonito, so v stranki razlagali že lani."Gre za družbeno premoženje, ki ga je treba ločit, in tega se stranka ni dotikala, ter lastnine, ki je pač nesporno v strankarski lasti," je takrat pojasnil glavni tajnik stranke Dejan Levanič.

A je tudi res, da so izkoristili pravno praznino. Namreč, ZKS je imela v lasti prostore za parlamentom na Tomšičevi v Ljubljani. Ti prostori so bili zapisani kot družbena lastnina, a si jih je nato, kot naslednica ZKS, prilastila SD. In sicer kljub temu, da je ustavno sodišče v enem od sklepov zapisalo, da družbena lastnina ne more postati lastnina strank. "Nobeno sodišče ni sporavalo na noben način lastninske pravice SD do nepremičnin, ki jih imamo. Niti nasledstvene pravice, ki jih stranka ima," je aprila 2018 razlagal Levanič.