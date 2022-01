V stranki Z.Dej bodo volili predsednika, edini kandidat je Robert Golob

Kot je na ponedeljkovi novinarski konferenci Gen-I dejal kandidat za predsednika Robert Golob, bodo vse ostalo na kongresu najprej slišali člani stranke Z.Dej, saj da je to edino pošteno.

Je pa med ključnimi vrednotami, za katere se zavzema, izpostavil kulturo vrlin in ravnovesje oziroma združevanje na videz nemogočih ciljev, kar da je uspelo tudi družbi Gen-I. Kot ključno je tako izpostavil prizadevanja za to, da imaš lahko istočasno najvišji BDP, najnižje cene življenja, najvišje plače državljanov in nič dolga. Pri tem je izpostavil vlaganje v prave stvari. Kot potrebno usmeritev delovanja v politiki je navedel zeleno in digitalno ter vlaganje v ljudi. Ključ pa je tudi delitev ustvarjenega, je dodal.

Kdo so posamezniki, ki bodo Goloba spremljali na njegovi politični poti, za zdaj ne razkriva. V zadnjih tednih se je sicer v medijih med drugim omenjalo nekdanjega novogoriškega župana Mateja Arčona, lani razrešenega predsednika uprave Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, pa tudi nepovezana poslanca Janjo Sluga in Jurija Lepa. Kot je v pogovoru za N1 v torek navedel Golob, pričakuje, da se bosta Sluga in Lep udeležila današnjega kongresa, potrdil pa je tudi, da sta že vstopila v stranko.