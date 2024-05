Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav ostajata strateški naložbi

Pri pripravi strategije so sledili predpisani strukturi iz zakona o SDH in jo prilagodili trenutnim razmeram. Nekaj podjetij je bilo namreč po letu 2015, ko je bila sprejeta zdajšnja strategija, prodanih ali so šla v stečaj, hkrati pa je bila k SDH pripojena Družba za upravljanje terjatev bank.

"Predlog nove strategije zato ne vključuje le kapitalskih naložb, ampak se nanaša na širše naložbe države, na primer tudi terjatve in nepremičnine v lasti SDH," je dejal Boštjančič. SDH bo tako skladno z novo strategijo lahko preko družbe DSU začel tudi s projektiranjem in gradnjo t. i. dostopnih stanovanj.

Med strateške naložbe (minimalni državni delež v teh naložbah pa je 50 odstotkov in ena delnica) so uvrščene predvsem državne naložbe v sektorjih energetike in prometa. Med 34 takimi naložbami tudi v novi strategiji ostajata Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav, je bil jasen minister.

Pošta Slovenije je namreč edina družba, ki je zmožna izvajati univerzalne poštne storitve na območju države, in sicer z odločbo Akosa. V Zavarovalnici Triglav pa ima država oz. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z zakonom varovan 34-odstotni delež, ki že zagotavlja višji delež, kot velja za pomembne naložbe.