V Strugah neznanci napadli domačina in ga poškropili s solzivcem

V sredo se je Gabrijel Pugelj s kolesom vozil po peš poti v Strugah kot že večkrat do sedaj. Ob cesti je videl dve vozili.

"Zdi se, da sem jih zmotil. S kolesom sem se počasi pripeljal, me je vprašal, kaj tukaj delam, sem vprašal, kaj pa vi delate. Dva sta name skočila in me začela pretepati, sem se branil, kolikor se je dalo," pripoveduje.

Iz črnega avtomobila sta prišla še dva napadalca, se spominja, začeli so ga pretepati. "So me od zadaj, s strani, vsepovsod tepli. Potem so me s solzivcem poškropili. Na kar sem zakričal na pomoč, potem pa so se razbežali," dodaja.

Četudi je slabo videl, je iz žepa vzel telefon in naredil fotografijo. Napadalci so se v črnem Renaultu z odprtimi zadnjimi vrati odpeljali, kdo so bili, Pugelj ne ve.

Na pomoč je potem poklical ženo, reševalci so ga odpeljali v UKC Ljubljana. "Prejel sem udarce po glavi, najhujši je bil solzivec, zato so me odpeljali v klinični center, ampak še zdaj niso dobro oči, vsako uro moram jemati kapljice," pove.