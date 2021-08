Težave študentov: 'Vlog je približno 1000 več, kot je razpoložljivih ležišč'

Ko so bili študentski domovi med covidom zaprti, so se študentje morali znajti po svoje. Cene zasebnega najema je bila tudi 300 evrov za skromno sobo brez kuhinje in kopalnice.

Kako težko je torej najti ustrezno in še zmeraj dovolj poceni študentsko stanovanje na prostem nepremičninskem trgu?

"Katastrofalno težko. Jaz sem nekaj časa prebivala v kleti v Dravljah, brez gretja, za en mesec, februarja, ko je bila res najhujša zima," odgovarja študentka Marija Jeremić. Tuji študentje sobe v domu v praksi ne dobijo, čakalne dobe so dolge tudi za slovenske. "Vemo, da jih je bilo v prejšnjem študijskem letu 75.000, letos jih je že nekaj čez 82.000, trend gre navzgor," pojasnjuje Andrej Pirjevec, predsednik Študentske organizacije Slovenije.

Težave pa so se z zapiranjem domov v koronaletu šele začele. "Ko se je začela korona, nas je večina izgubila študentske službe, in to je pomenilo, da nismo več mogli biti povsem samostojni od naših staršev," razlaga Jeremičeva. Trudili smo se, da bi študentom šli, kolikor se le da, naproti, pravijo na upravi domov. "Ampak je bila situacija tudi za nas velikokrat zelo zapletena," razlaga Igor Brlek.