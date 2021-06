V Svetu EU potrdili obstoj dokumenta, povezanega s skrivnostnim 'non-paperjem'

Agencija APA je Svet EU z zahtevo po razkritju informacij javnega značaja zaprosila za posredovanje "dokumentov vseh vrst in v katerem koli jeziku, ki bi se nanašali na domnevno slovenski non-paper ali slovenske pobude glede spreminjanja meja na Zahodnem Balkanu in povezane razprave".

V tiskovni službi Sveta EU so novinarju odgovorili, da je generalni sekretariat Sveta "identificiral samo en dokument", ki ustreza omenjenim kriterijem. To sporočilo je Svet EU v četrtek zvečer objavil na svojih spletnih straneh.

Vendar pa so se po preučitvi zadeve odločili, da dostopa do dokumenta ne bodo odobrili, ker da zadeva jasno spada med izjeme direktive, po katerih institucije lahko zavrnejo dostop do dokumentov, katerih razkritje bi "ogrozilo javni interes (...) še posebej mednarodne odnose".