V Švici udarilo več deset tisoč strel, v Zagrebu močan veter podiral drevesa

Iz varnostnih razlogov se v torek zvečer na letališču v Zürichu približno eno uro ni bilo mogoče prijaviti za let. Medtem so v mestu Chur ob reki Ren v kantonu Graubünden na vzhodu v torek zabeležili najvišjo letošnjo temperaturo v državi, in sicer 37,6 stopinje Celzija.

Nevihtna fronta je povzročala težave tudi v Avstriji, kjer so ponekod morali posredovati gasilci. Samo na Tirolskem so zaradi močnega dežja in vetra opravili 300 intervencij. Med drugim so s cest odstranjevali naplavine in izruvana drevesa, na zahodu države pa je več tisoč gospodinjstev ostalo tudi brez elektrike.

Močan veter med neurjem v Zagrebu podiral drevesa in lomil veje

Silovito neurje z močnimi sunki vetra je davi zajelo tudi hrvaško prestolnico. Največ dela so zagrebški gasilci imeli zaradi polomljenih vej in izruvanih dreves v središču mesta. Veter je lomil veje in podiral drevesa tudi v drugih delih prestolnice, kar je povzročalo težave v prometu. Močan veter je podrl okoli 15 dreves.