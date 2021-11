V Svizu zahtevajo odpravo nejasnosti odlokov: 'Ponovili smo popolnoma iste napake'

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj je dejal, da bi pred ponedeljkovo zaostritvijo ukrepov v šolstvu pričakoval večjo odzivnost šolske ministrice Simone Kustec, saj da je v odloku veliko pomanjkljivosti. Prav tako pričakuje, da bodo nejasnosti odpravljene do petka. Ob tem so kritični tudi nad odsotnostjo ministrice za šolstvo.

Odsotnost šolske ministrice Simone Kustec je glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj označil za "neodgovorno", saj da je "odločilna pri organizaciji izvajanja teh ukrepov v izobraževanju". Ti so po njegovem mnenju pomanjkljivi, zlasti kar zadeva izvajanje samotestiranja učencev. Poudaril je, da pred ponedeljkovo zaostritvijo nekaterih ukrepov v šolstvu nastajajo šumi med starši na eni strani ter učitelji in ravnatelji na drugi. "Druge ministrice nimamo, žal, zato je to nepremišljeno," je dejal in dodal, da bi si želel njeno večjo odzivnost.

Branimir Štrukelj: "Druge ministrice nimamo, žal, zato je to nepremišljeno." FOTO: POP TV

Iz Sviza so v torek ministrici poslali javno pismo, v katerem so zahtevali odpravo nejasnosti odlokov. Zanima jih, ali se morajo otroci, mlajši od 12 let, testirati v šolah ali ne. Prav tako ni jasno, kako naj ravnajo šole, ko starši ne dovolijo izvajanja samotestiranja svojih otrok. Poleg tega ministrico še sprašujejo, ali bo zaščitila učiteljstvo pred morebitnimi napadi, šikaniranjem in tožbami. "Sicer smo sami prepričani, da odlok učiteljstvu pravzaprav ne nalaga prav nobene funkcije pri samotestiranju otrok in da ni nobene podlage, da bi tu učiteljstvo prevzelo kakršno koli odgovornost," je dejal Štrukelj. Poudaril je, da v sindikatu zaupajo v znanost in da je cepljenje proti covidu-19 način za obvladovanje epidemije, "da pa je treba storiti vse, kar je v naši moči, da čim bolj okrepimo sekundarne ukrepe". Opozoril je, da država v letu in pol ni storila dovolj za prezračevanje vrtcev in šol. S prezračevalnimi sistemi v šolstvu bi lahko namreč neposredno vplivali na zmanjšanje števila okužb. "Odklanjanje teh naprav, ki bi pospeševale čiščenje zraka, ga dezinficirale in nevtralizirale, je nerazumljivo," je dejal.