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V Svobodi o 'prvi zmagi modrosti v tem mandatu', SDS rezultat ne preseneča

Ljubljana, 23. 09. 2026 06.17 pred 19 minutami 4 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Nataša Avšič Bogovič, Bort Sajovic, Klemen Boštjančič

Nataša Avšič Bogovič, ki ostaja podpredsednica parlamenta, je po glasovanju v DZ za medije dejala, da rezultat razume "kot modrost, ki je prevladala v državnem zboru". Tudi v Levici so z rezultatom zadovoljni, v SD pa menijo, da je bilo dogajanje v DZ zgolj politično preigravanje. SDS rezultat glasovanja glede Avšič Bogovičeve ni presenetil.

"Res sem hvaležna vsem, ki danes niso glasovali za mojo razrešitev in so prepoznali korektno, transparentno vodenje državnega zbora," je dejala Nataša Avšič Bogovič iz vrst Gibanja Svoboda, ki ostaja na mestu podpredsednice.

Poudarila je, da bo to nalogo še naprej opravljala odgovorno in s spoštovanjem. Po njenem mnenju je bila razprava mestoma ostra, da pa so kljub temu imeli kulturni dialog.

Borut Sajovic
Borut Sajovic
FOTO: Bobo

Tudi vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je z rezultatom glasovanja zadovoljen. "Že iz razprave je bilo čutiti, da Nataša Avšič Bogovič kot podpredsednica svoje delo opravlja odgovorno, vestno in skrbno," je dejal za našo medijsko hišo. Dodal je, da je ponosen na večino v DZ, ki je "zmogla odločitev, da osebnim kapricam, sovraštvom in šovinistom ni slediti".

Sajovic je v izjavi še izpostavil, da Avšič Bogovičeva za razliko od predsednika DZ Zorana Stevanovića ne krši ustave, zakonov in poslovnikov. Kot je dejal, je predlog za razrešitev podpredsednice DZ "zrastel na zelniku in je posebna zahteva predsednika državnega zbora, da se podpredsednici maščuje za njeno odločnost, pokončnost".

Poslanec Svobode Lenart Žavbi je rezultat označil za "prvo zmago modrosti v tem mandatu".

'Signal, da se je treba držati poslovnika'

Poslanec SDS in podpredsednik DZ Danijel Krivec je v izjavi za medije dejal, da ga rezultat glasovanja ni presenetil, saj je bilo glasovanje tajno. "Zdi pa se mi, da je bila današnja razprava signal, da se je treba držati poslovnika in spoštovati neka pravila," je ocenil.

Avšič Bogovičeva je bila po njegovih besedah "opozorjena" na to, kar ni bilo v skladu s poslovnikom. "Razprava je bila koristna tudi zato, da se spremeni kakšno ukrepanje z njene strani," je dejal. Špekulacije o tem, kako je kdo glasoval na tajnem glasovanju, je označil za "neumne in nepotrebne" in zatrdil, da so v koaliciji enotni.

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"Se mi zdi prav, da smo izglasovali, da predsednik DZ Zoran Stevanović ostane, ker ni v nobenem primeru kršil poslovniških določil, pa tudi ne ustave," je še dejal ter ocenil, da je glasovanje sicer dokaz, "da Janševa vlada sloni na trhlih temeljih".

Han: En dan smo zabili za politična obračunavanja

"Danes smo zopet zabili en dan za politična obračunavanja," je ocenil predsednik SD Matjaž Han. Rezultat glasovanja o razrešitvi Avšič Bogovič ga ni presenetil, saj so po njegovih besedah "nekatere stranke zelo dobro organizirane".

Predsednike vseh strank medtem poziva, da se pogovorijo o težavah, ki pestijo državljane, predvsem draženjem energije in prehrane. "To je zdaj ključno, politična preigravanja lahko nekaj časa počakajo," je dejal.

Sukičeva o morebitni ponovni vložitvi predloga za razrešitev Stevanovića

Namestnica vodje poslanske skupine Levica Nataša Sukič pa je dejala, da je "olajšana in vesela, da se je našlo dovolj poslank in poslancev, ki so vendarle glasovali po svoji vesti, ki se niso pustili zmanipulirati". Avšič Bogovič pa po njenih besedah zasluženo ostaja podpredsednica DZ.

To, da tudi Stevanović ostaja predsednik DZ, pa je po njeni oceni "nezaslišano". "Dokler bo on predsednik DZ, tako dolgo, se bojim, se bo kaos nadaljeval in bomo na tej ravni, ki je res žalostna," je dejala. Koalicija je s ščitenjem Stevanovića pokazala svoj "moralni bankrot", meni. "Jasno, ker rabijo glasove Resnice za to, da ostajajo na oblasti," je dodala. Predlog za Stevanovićevo razrešitev pa bodo v opoziciji po njenih besedah "zagotovo" ponovno vložili.

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Tudi Žavbi je prepričan, da se "njegovo poniževanje demokracije in te institucije ni končalo", zato bo predlog za razrešitev Stevanovića po njegovi oceni do konca mandata še kdaj vložen.

Han pa meni, da vnovičen predlog za razrešitev predsednika DZ Stevanovića ni smiseln. "Treba je opozoriti na zadeve, ampak so druge možnosti," je dodal.

Zmanjkal en glas

Predlog za razrešitev Avšič Bogovič, ki so ga vložili v SDS, NSi in Resnici, je na tajnem glasovanju na današnji seji DZ podprlo 45 poslancev, proti je glasovalo 37 poslancev. Za razrešitev bi morala za predlog glasovati večina vseh, torej 46 poslancev.

Veljavne glasovnice na tajnem glasovanju o razrešitvi Avšič Bogovičeve niso bile označene. Na eni od dveh neveljavnih glasovnic sta bila obkrožena tako "za" kot "proti", na drugi pa je bil narisan križec.

Poslanci so predlog za razrešitev podpredsednice DZ iz vrst največje opozicijske stranke Svoboda vložili septembra. Avšič Bogovič so med drugim očitali, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev.

DZ je danes glasoval tudi o razrešitvi predsednika DZ Stevanovića in odločil, da tudi ta ostaja na funkciji. Predlog za njegovo razrešitev so poslanci opozicije vložili po tistem, ko je DZ dvakrat zavrnil dnevni red izrednih sej, s čimer ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav. Predsedniku DZ so med drugim očitali kršenje ustavnega reda, sodelovanje pri zlorabi parlamentarnih postopkov in opustitev varovanja ustavnih pravic opozicije.

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