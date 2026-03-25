Slovenija

V Svobodi pretreseni in zgroženi nad vandalizmom v poslanski pisarni

Maribor, 25. 03. 2026 09.27 pred 1 uro 2 min branja 80

Avtor:
Ne.M.
Razbita pisarna Gibanja Svoboda

Potem ko so neznanci razbili steklena vrata mariborske pisarne Gibanja Svoboda, so v Svobodi ostro obsodili vsakršno obliko nasilja in vandalizma. "Prisegamo na dialog, spoštovanje in iskanje skupnih rešitev, vandalizmu in spodbujanju nestrpnosti ter sovraštva pa izrekamo odločen ne," so zapisali.

So "pretreseni in zgroženi", saj se jim takšna dejanja zdijo nedopustna "in nimajo mesta v demokratični družbi, kjer morajo prevladovati dialog, spoštovanje in argumentirana razprava".

Pravijo, da njihova pisarna ostaja odprt prostor za vse, tudi za tiste, ki se z njimi ne strinjajo. "Kritike so dobrodošle, saj verjamemo, da se lahko le skozi odprt pogovor in sodelovanje premikamo naprej. Gibanje Svoboda bo tudi v Mariboru še naprej odgovorno, predano in v dobro vseh občank in občanov opravljalo svoje delo. Nasilje nas pri tem ne bo ustavilo," je poudaril predsednik mariborskega lokalnega odbora Matej Helbl.

Ponovno so spomnili na dogajanje zadnjih mesecev, ki po njihovem mnenju kaže na jasen vzorec stopnjevanja pritiskov in provokacij. "Začelo se je z obcestnimi plakati, nadaljevalo z grožnjami, da bo predsednik vlade "visel", z organiziranimi napadi na družbenih omrežjih, večkrat je bila tarča vandalizma naša pisarna v Brežicah, na naših plakatih so bila obešena trupla izmaličenih živali, bili smo priča širjenju manipulativnih prisluhov, nato pa še največjemu političnemu škandalu v zgodovini naše države, vplivanju tuje paraobveščevalne agencije na volitve v suvereni Sloveniji," so zapisali.

Napadi se, žal, z volitvami niso končali, menijo v Svobodi, a poudarjajo, da jih ne bodo ustavili. "Še naprej bomo usmerjeni v prihodnost in v spoštljivem dialogu iskali najboljše rešitve za Slovenijo, za njene prebivalke in prebivalce," lahko preberemo v izjavi.

gibanje svoboda vandalizem pisarna maribor

KOMENTARJI80

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Mihael12
25. 03. 2026 10.55
To se je en pijan štajerski svobodnjak zaletu v vrata k jih ni znal odpret
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 10.54
Zdaj bo pa člankov o princu teme kot o Lindsey Vonn
Luigi Taveri II.
25. 03. 2026 10.52
Steklena noč ?
presrani
25. 03. 2026 10.48
Ni prav sploh sedaj ,ko sta se poslovila Urška in Bor.
Zmaga Ukrajini
25. 03. 2026 10.47
To se navadno zgodi, ko poraz prehudo peče rovtarje. Ponavljam - rovtarji pošteno ne morejo zmagat na volitvah. Zato po koncu volitev sledi vandalizem. Le kaj pričakujete od rovtarjev? Odraslo, zrelo ravnanje???
presrani
25. 03. 2026 10.48
Ja boli jih ,ko smo zmagali in imamo 40 glasov.
13klu?
25. 03. 2026 10.45
Ve se kdo je glavni hujskac v državi. Prijatelj natanjahuja, orbana,vučiča ... .
borjac
25. 03. 2026 10.39
V Nemčiji so nacisti imeli isti začetek , z razbijanjem oken , izložb , sledi preganjanje drugače mislečih po ulicah in domovih , velikemu vodji hočejo z temi dejanji povrniti nasmeh..... to in še več za Velikega vodjo.
Mihael12
25. 03. 2026 10.54
V Romuniji so pa pospravli Čaušeškota in ženo. Pa prej še Musolinija
iziizi
25. 03. 2026 10.37
Sami so si razmetalu in uničili zdaj pa iśčejo pozornost in podporo pri ljudeh
Planetmiru
25. 03. 2026 10.36
Večkrat sen že napisal, da nisem ne levi ne desni in v resnici nisem volil ne leve ne desne velike stranke, toda nikoli ne bi volil strani, ki je za zmago ali maščevanje pripravljena početi vse to, čemur smo priča. Stranke, ki ne samo da opravičuje genocid neke države, ampak celo pripelje vohune iz te države, ki vohunijo za našimi državljani. Korupcijo obsojam, ampak ali naj zato prodamo lastno dostojanstvo in suverenost, da jo odkrijemo. Delati nekaj proti lastni državi, da se ustoličiš, je zares bedno. Če niste dobili dovolj glasov od ljudstva in morate početi vse to, da se ustoličite, ste zares, zares bedni.
KatiFafi
25. 03. 2026 10.47
si pa tudi bister, prvo obsojaš nekaj kar sploh ni potrjeno, korupcija pa je potrjena in se niti nebi razkrila s pomočjo domačih organov pregona, ker so skupaj s prsti v marmeladi.
trunck1
25. 03. 2026 10.31
Kam je šel vzhodni del (štajerci) Slovenije? Ali jim bo končno nekdo povedal, da 60% BDP-ja ustvari desno del, ki ima višje plače (ker več ustvarijo). Zmanjšanje davkov bo seveda posledično več prineslo zaposlenim na zahodu kot vzhodu (višje plače). Država pa bi dobila manj, kar pomeni manj sociale za vse. Torej, tisti ki bi morali navijati za več sociale (višje davke), volijo tiste, ki jim obljubljajo nižje davke. Tisti, ki plačujejo višje davke, ker imajo višje plače, pa volijo tiste, ki jim obljubljajo več sociale. Človeška omejenost nima meje.
kita 1111
25. 03. 2026 10.31
Agent sove nika bo poskrbela za preiskavo
Andrej Lon?ar3
25. 03. 2026 10.30
Če seješ veter žanješ vihar...
bb5a
25. 03. 2026 10.29
A je Nika že odkrila kdo je bil? Kdaj bo mela tiskovno?
asgard
25. 03. 2026 10.36
Čaka mekino da skupaj, muki pa še surfa kdo je bil..
iwilliwillhacku
25. 03. 2026 10.27
a bo spet jansa kriv? kaj pa ce je bil tokrat jenull na sceni? 🤣
Ajoj23
25. 03. 2026 10.32
Kaj pa če so sami sebi? Verjetno ne ampak lahko bi
janez653
25. 03. 2026 10.26
še premal
kala 09
25. 03. 2026 10.26
Tudi jaz sem še vedno v šoku,od volitev.😂
jank
25. 03. 2026 10.25
Tako daleč je pripeljal Janša to hujskaštvo, ki ga samo še dodatno pumpa z "okradenimi" volitvami. Samo še malo pa bo zakuril fizične napade, ki se bodo končali tragično.
asgard
25. 03. 2026 10.37
Kdo hujska sedaj ? Ravno ti s tem zapisom.
presrani
25. 03. 2026 10.24
Velika večina Slovencev je volilo levo 40 glasov.
KatiFafi
25. 03. 2026 10.24
Desno pa 43. :D
Tomaz Korosec
25. 03. 2026 10.23
Poglejte malo komentarje. Ne da bi vedeli kdo je to naredil, nato hitro sklepanje, kaj vse sledi iz tega. Osnovno načelo logike je: iz NAPAČNE trditve ni mogoče zaključiti PRAVILNE trditve. Vsaj osnov logike se je treba držati, bodo komentarji boljši.
najboljsa24
25. 03. 2026 10.23
To se ne dela, je pa res, da so bili Svodonjaki zelo agresivni tako v parlamentu, kot sicer in verjamem, da jih ima večina dovolj. Zato pa pravim, da oblast graditi na sovrašvu, mi prava pot
