V Svobodi pretreseni in zgroženi nad vandalizmom v poslanski pisarni

So "pretreseni in zgroženi", saj se jim takšna dejanja zdijo nedopustna "in nimajo mesta v demokratični družbi, kjer morajo prevladovati dialog, spoštovanje in argumentirana razprava".
Pravijo, da njihova pisarna ostaja odprt prostor za vse, tudi za tiste, ki se z njimi ne strinjajo. "Kritike so dobrodošle, saj verjamemo, da se lahko le skozi odprt pogovor in sodelovanje premikamo naprej. Gibanje Svoboda bo tudi v Mariboru še naprej odgovorno, predano in v dobro vseh občank in občanov opravljalo svoje delo. Nasilje nas pri tem ne bo ustavilo," je poudaril predsednik mariborskega lokalnega odbora Matej Helbl.
Ponovno so spomnili na dogajanje zadnjih mesecev, ki po njihovem mnenju kaže na jasen vzorec stopnjevanja pritiskov in provokacij. "Začelo se je z obcestnimi plakati, nadaljevalo z grožnjami, da bo predsednik vlade "visel", z organiziranimi napadi na družbenih omrežjih, večkrat je bila tarča vandalizma naša pisarna v Brežicah, na naših plakatih so bila obešena trupla izmaličenih živali, bili smo priča širjenju manipulativnih prisluhov, nato pa še največjemu političnemu škandalu v zgodovini naše države, vplivanju tuje paraobveščevalne agencije na volitve v suvereni Sloveniji," so zapisali.
Napadi se, žal, z volitvami niso končali, menijo v Svobodi, a poudarjajo, da jih ne bodo ustavili. "Še naprej bomo usmerjeni v prihodnost in v spoštljivem dialogu iskali najboljše rešitve za Slovenijo, za njene prebivalke in prebivalce," lahko preberemo v izjavi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.