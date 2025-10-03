Svetli način
Golobov kabinet: Nihče ni nad zakonom

Ljubljana, 03. 10. 2025 13.29 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.V.
Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je po vloženi tožilski zahtevi za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba v zadevi Bobnar zatrdila, da stranka predsednika podpira. Pristojnim institucijam pa zaupajo, da bodo opravile svoje delo. Zaradi vložene zahteve pa volitve niso nič bližje, gre le za nepotrebno jemanje energije, je ocenila. Medtem pa opozicija ob zahtevi za sodno preiskavo ni začudena.

specializirano državno tožilstvo je včeraj vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba. Očita se mu vmešavanje v delo policije. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo Golob v celoti sodeloval z njimi, "saj je pravna država v demokraciji temelj enakosti vseh pred zakonom".

Dodali so še, da je bila ena ključnih zavez te vlade ponovna vzpostavitev pravne države, kar da so izpolnili. "Pravna država deluje, nihče v naši državi ni nad zakonom."

V največji vladni stranki sicer postopkov, v katerih se je znašel njihov predsednik, ne komentirajo. "Dokler se stvari ne razvijejo pred pristojnimi organi, v tem primeru pred sodiščem, samega postopka nikakor ne bom komentirala. Postopek v tem trenutku lahko komentira odvetnik in to tudi dela," je v današnji izjavi v DZ dejala Nataša Avšič Bogovič.

Po njenih besedah Golob uživa podporo stranke, v kateri verjamejo, da bo ljubljansko okrožno sodišče zadevo obravnavalo v skladu s svojimi pristojnostmi. Komentiranje ali prejudiciranje postopka pa bi bilo v tej fazi neodgovorno, je ocenila.

Robert Golob po podeljenem vnovičnem mandatu Gibanja Svoboda
Robert Golob po podeljenem vnovičnem mandatu Gibanja Svoboda FOTO: Damjan Žibert

O morebitnih političnih posledicah za predsednika vlade pa je zatrdila, da državnozborske volitve, ki bodo najverjetneje spomladi, danes zaradi tega niso nič bližje. A take zadeve po nepotrebnem jemljejo energijo, je pristavila.

"Mi energijo v tem trenutku in v vseh treh letih mandata učinkovito vlagamo v boljše življenje ljudi. To je naša naloga, s tem se bomo ukvarjali do konca mandata, pristojne institucije pa se naj ukvarjajo z delom, za katerega so pristojne," je sklenila Avšič Bogovič.

Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče v četrtek zoper eno fizično osebo vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, po neuradnih informacijah več medijev zoper predsednika vlade Goloba. Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premierju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar.

Pred letom dni je policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Roberta Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premierju so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva.

Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je tudi v prvem četrtkovem odzivu menil, da je zahteva za sodno preiskavo neutemeljena.

Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, očitno pa se je odločilo vložiti zahtevo za sodno preiskavo. Tudi Zdolšek je sicer za STA ocenil, da je možno, da je tožilstvo v dvomih in se je zato odločilo, da prepusti odločitev sodišču.

V koalicijski partnerici Levici so ocenili, da nadaljevanje preiskave v zadevi Bobnar kaže na enakost vseh pred zakonom ter delovanje institucij in pravne države. "Pristojne institucije preiskujejo in na koncu tudi obsodijo kršitve naših skupnih pravil. Sodišče je tisto, ki odloči o krivdi, sodišče in njihove odločitve pa moramo spoštovati prav vsi," je v izjavi v DZ navedel poslanec najmanjše vladne stranke Milan Jakopovič. Na dodatna novinarska vprašanja pa ni odgovarjal.

Zahteva za sodno preiskavo zoper Goloba po mnenju opozicije ne čudi

V NSi so v pisnem odzivu navedli, da je glede na dogajanje s komentiranjem smiselno počakati, kako se bo celoten primer razvil. Zahteva za sodno preiskavo pa je po njihovi oceni ne čudi, saj je bilo iz pričanj nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar in nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava slišati, da se je "premier močno vmešaval v neodvisno delovanje policije".

Predsednik Demokratov in vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Anže Logar pa je v odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da je spodkopavanje ugleda institucij pravne države osrednja obrambna linija tistih, ki pričakujejo spoštovanje vladavine prava le pri drugih. Meni, da je tako jasno, "zakaj so v zadnjih dneh krogi okoli Roberta Goloba tako vneto vlagali tožbe proti tistim, ki ugotavljajo njihove nepravilnosti". Ta teden sta namreč tožbo zoper protikorupcijsko komisijo (KPK) vložila Slovenski državni holding (SDH) in pomočnik predsednika uprave SDH Damir Črnčec.

Logar pa je spomnil še, da je aktualni predsednik vlade prišel na oblast z obljubo o drugačni politiki. "Bo obljubo držal in odstopil?," se je še vprašal Logar.

Robert Golob zadeva bobnar preiskava
KOMENTARJI (96)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rudar1
03. 10. 2025 15.11
+1
Golob zna leteti, torej si misli da je nad vsemi-tudi nad zakonom. V resnici pa je navaden narcisoidni bednik
ODGOVORI
1 0
a res1
03. 10. 2025 15.10
+0
uuu, portal je poln janšistov...
ODGOVORI
1 1
St. Gallen
03. 10. 2025 15.09
-1
Imatedsvakrat leve in enkrat leve. Zato pa je tako
ODGOVORI
0 1
Victoria13
03. 10. 2025 15.07
+1
Še tak lisjak se enkrat ujame....
ODGOVORI
3 2
03. 10. 2025 15.07
-1
Edini ,ki ne priznava zako nov in sodisc je veliki komunist in vodja jj in njegovi sds ovci
ODGOVORI
1 2
zaza_rege
03. 10. 2025 15.04
+7
Golob ti si ko Miro Cerar 2. Ves pameten in naredu ne boš NIČ za SLOVENCE, pa tisti Hrvat Maljevac, ki rad v Budimu probava Čevapčiče, Slovenija si zasluži boljše, pa strici iz ozadja ne pustijo!
ODGOVORI
8 1
peglezn
03. 10. 2025 15.01
+5
humoristi, pol dolenjske se jim smeje
ODGOVORI
6 1
a res1
03. 10. 2025 15.01
-4
janez je nad zakonom. Kako je lshko pravnomočno obsojeni na takšni funkciji. Seveda pa sledijo še drugi... Če pa spet ta zmaga, pa priporočene pošte ne odpirajte. Vzemimu si ga za vzor, on lahko....
ODGOVORI
1 5
Kali?opko Kali?opkovi?
03. 10. 2025 15.00
+3
Koliko zapora grozi diddy-ju? 11 let zapora 1 dan za 1 uničeno telo. Aja pa usput lahko še ta našim 30 miljonov dolga odpišemo in ne mi nismo na zakonom ker smo naši !
ODGOVORI
4 1
elektroncek
03. 10. 2025 14.58
+5
ja res je.. razen jankovic ... musarca ... holob ... ipd
ODGOVORI
6 1
ROMELS
03. 10. 2025 14.58
+2
Leporečenje in plazenje pred zakonom mu ne bo pomagalo, ker je pod zakonom. Vse pa bo odvisno od t.i. "pravičnika".
ODGOVORI
3 1
Ici
03. 10. 2025 14.58
+6
To, da golobisti trdijo, da nihče ni nad zakonom, je zagotovo vic dneva, a ne?@
ODGOVORI
8 2
zibertmi
03. 10. 2025 14.59
-1
seveda je ,po tvoje.je pa res ,da je jajez janša ne samo nad zakonom,še nad svetim pismom ,bi rekla poslanka nsi
ODGOVORI
3 4
Aijn Prenn
03. 10. 2025 14.57
+4
Še mal, pa bo imel enako frizuro ko Trump. Barvo že ima tako. Pa še mal oranžnega ometa, pa bo taprav dec. ;-))
ODGOVORI
5 1
rdeči2020
03. 10. 2025 15.00
-1
vaš jajo ne more imeti take frizure, pa da ga iščeš, ne...
ODGOVORI
2 3
Aijn Prenn
03. 10. 2025 15.03
+2
Vaš jajo?? Jajo ni naš, naš je Golob, pa Kučan, pa Golobič, pa...
ODGOVORI
3 1
rdeči2020
03. 10. 2025 15.14
A, bejž no...Golob nikoli in nikdar ne bo desničar, in tudi navedeni ne, za tebe pa ne vem kam se nagibaš, so te dobili, a?...Ne primerjaj ga z onim čez. Oni je posebna vrsta, še neodkrita, če ne veš...
ODGOVORI
0 0
blackwizard
03. 10. 2025 14.56
+8
Prav levi ste ste nad zakonom že 35 let!!! Stop strupenemu golobizmu
ODGOVORI
9 1
Rob123
03. 10. 2025 14.55
+2
ce bi bilo to res bi bila ursula davno za zapahi
ODGOVORI
5 3
Vakalunga
03. 10. 2025 14.55
+9
Stranka ga podpira jasno, pes - psa voha, Lopov - Lopova podpira ))
ODGOVORI
10 1
peT99
03. 10. 2025 14.52
+5
glede skorumpiranosti policije je pa tako, korupcija se začne v vrstah ki so višje od tistih revežev ki z radarji merijo... tam se neka profesionalnost konča, pa še pri tistih je vedno slabše...
ODGOVORI
6 1
rahlo_nepristranski
03. 10. 2025 14.52
+12
Tudi jaz bom volil za Janšo
ODGOVORI
14 2
zaza_rege
03. 10. 2025 14.52
+8
EU je polna mehkih komunistov, ki mahajo z gaj zastavo in bodo izvedli samoeliminacijo narodov. To je problem v Evropi. In kdor se z njimi poistoveti, nobenega volit!
ODGOVORI
8 0
