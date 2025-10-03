Golobov kabinet: Nihče ni nad zakonom

Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič Bogovič je po vloženi tožilski zahtevi za sodno preiskavo zoper premierja Roberta Goloba v zadevi Bobnar zatrdila, da stranka predsednika podpira. Pristojnim institucijam pa zaupajo, da bodo opravile svoje delo. Zaradi vložene zahteve pa volitve niso nič bližje, gre le za nepotrebno jemanje energije, je ocenila. Medtem pa opozicija ob zahtevi za sodno preiskavo ni začudena.

specializirano državno tožilstvo je včeraj vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper predsednika vlade Roberta Goloba. Očita se mu vmešavanje v delo policije. Kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, bo Golob v celoti sodeloval z njimi, "saj je pravna država v demokraciji temelj enakosti vseh pred zakonom". Dodali so še, da je bila ena ključnih zavez te vlade ponovna vzpostavitev pravne države, kar da so izpolnili. "Pravna država deluje, nihče v naši državi ni nad zakonom." V največji vladni stranki sicer postopkov, v katerih se je znašel njihov predsednik, ne komentirajo. "Dokler se stvari ne razvijejo pred pristojnimi organi, v tem primeru pred sodiščem, samega postopka nikakor ne bom komentirala. Postopek v tem trenutku lahko komentira odvetnik in to tudi dela," je v današnji izjavi v DZ dejala Nataša Avšič Bogovič. Po njenih besedah Golob uživa podporo stranke, v kateri verjamejo, da bo ljubljansko okrožno sodišče zadevo obravnavalo v skladu s svojimi pristojnostmi. Komentiranje ali prejudiciranje postopka pa bi bilo v tej fazi neodgovorno, je ocenila.

Robert Golob po podeljenem vnovičnem mandatu Gibanja Svoboda FOTO: Damjan Žibert icon-expand

O morebitnih političnih posledicah za predsednika vlade pa je zatrdila, da državnozborske volitve, ki bodo najverjetneje spomladi, danes zaradi tega niso nič bližje. A take zadeve po nepotrebnem jemljejo energijo, je pristavila. "Mi energijo v tem trenutku in v vseh treh letih mandata učinkovito vlagamo v boljše življenje ljudi. To je naša naloga, s tem se bomo ukvarjali do konca mandata, pristojne institucije pa se naj ukvarjajo z delom, za katerega so pristojne," je sklenila Avšič Bogovič. Specializirano državno tožilstvo je na ljubljansko okrožno sodišče v četrtek zoper eno fizično osebo vložilo zahtevo za sodno preiskavo v zadevi Bobnar, po neuradnih informacijah več medijev zoper predsednika vlade Goloba. Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premierju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Pred letom dni je policija na Specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper premierja Roberta Goloba zaradi suma kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje. Premierju so očitali kaznivo dejanje po drugem odstavku 264. člena kazenskega zakonika iz poglavja kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva. Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Stojan Zdolšek pa je tudi v prvem četrtkovem odzivu menil, da je zahteva za sodno preiskavo neutemeljena. Tožilstvo bi lahko ovadbo policije zavrglo, lahko bi vložilo neposredno obtožbo, očitno pa se je odločilo vložiti zahtevo za sodno preiskavo. Tudi Zdolšek je sicer za STA ocenil, da je možno, da je tožilstvo v dvomih in se je zato odločilo, da prepusti odločitev sodišču. V koalicijski partnerici Levici so ocenili, da nadaljevanje preiskave v zadevi Bobnar kaže na enakost vseh pred zakonom ter delovanje institucij in pravne države. "Pristojne institucije preiskujejo in na koncu tudi obsodijo kršitve naših skupnih pravil. Sodišče je tisto, ki odloči o krivdi, sodišče in njihove odločitve pa moramo spoštovati prav vsi," je v izjavi v DZ navedel poslanec najmanjše vladne stranke Milan Jakopovič. Na dodatna novinarska vprašanja pa ni odgovarjal.

Zahteva za sodno preiskavo zoper Goloba po mnenju opozicije ne čudi