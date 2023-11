V Tacnu priseglo 185 policistk in policistov: 'To ni le poklic, je poslanstvo'

Skupno 185 novih policistk in policistov, od tega 125 moških in 60 žensk, bo že kmalu razporejenih na delo, in sicer na območja vseh osmih policijskih uprav, so sporočili s Policije.

Vsem, ki so zaprisegli, je dejal, da so lahko ponosni na svoj dosežek, predvsem pa na svojo odločitev, da se pridružijo modri družini. "Pomoč sočloveku, ki je tudi temelj našega poslanstva, je tisto, kar dela našo družbo boljšo. Odločitev za poklic policista je zato plemenita," so njegove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Generalni direktor Policije Senad Jušić je ob zaprisegi izrazil veselje, da se vedno več mladih odloča za opravljanje dela policista, ki ni samo poklic, ampak poslanstvo. "Izberejo si ga tisti ljudje, ki v sebi nosijo željo pomagati drugim. S tem nase prevzamejo precejšnjo mero odgovornosti, da bodo skrbeli za varnost ljudi. Ne le takrat, ko so v službi, temveč tudi takrat, ko niso. In to smo policisti. 24 ur na dan pripravljeni pomagati, tudi če ne nosimo uniforme," je dejal. Ocenil je, da družba od policistov pričakuje veliko, kar se opazi "zlasti v času, ko se pojavljajo nove varnostne grožnje, ki jih dandanes ni malo" .

Zaprisege se je udeležil tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je novim policistkam in policistom dejal, da z današnjim dnem postajajo neprecenljiv del v zahtevnem mozaiku zagotavljanja varnosti prebivalkam in prebivalcem. "Vsak posamezni kandidat tukaj ve, zakaj si je želel in se odločil opravljati delo policista, vse vas pa morajo na tej poti voditi strokovnost, profesionalnost, etičnost in humanost. Izbrali ste namreč poklic, ki je časten in nesebičen, a odgovoren in pogosto tudi težak," je dejal minister.

Slovesnosti so se udeležili tudi direktorji notranjih organizacijskih enot Generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav, načelniki policijskih postaj in predavatelji.

Študij na višji policijski šoli je potekal dve leti, večinoma na Policijski akademiji, v času epidemije pa tudi na daljavo. Policijsko taktiko so kandidati spoznavali v Vadbenem centru Gotenica, poleg tega so se 20 tednov praktično izobraževali na policijskih postajah.