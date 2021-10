Sindikat: V tajnosti pripravljajo zakon o kakovosti v visokem šolstvu

V visokošolskem sindikatu so namreč zapisali, da je prejšnji teden začela delovati delovna skupina pri ministrstvu za izobraževanje, "ki ima nalogo zelo hitro uskladiti osnutek zakona, da bo šel čim prej v potrditev na vlado in v sprejem v državni zbor". "V delovni skupini so predstavniki univerz, ki jih je izbralo ministrstvo, z njenim obstojem in nastajanjem zakona pa po naših informacijah niso seznanjeni niti dekani, niti strokovne službe univerz," so navedli.

"Visokošolski sindikat Slovenije je že prejšnji teden protestiral pri ministrstvu nad takimi postopki in zahteval predložitev tistega osnutka zakona, ki je uradno izhodiščno gradivo za delo delovne skupine ministrstva in s tem informacija javnega značaja, vendar kaže, da ministrstvo vztraja pri ekskluzivizmu in netransparentnosti," so zapisali.

Sindikat ocenjuje, da je vsebina zakona problematična. Že naslov zakona se ne ujema z njegovo vsebino, saj kakovost v visokem šolstvu zajema tako sistem zunanjega kot notranjega (znotraj univerz in fakultet) zagotavljanja kakovosti, opozarjajo. "Osnutek zakona skoraj ne omenja slednjega, čeprav je od uvedbe institucionalne akreditacije v našem prostoru izjemnega pomena, saj institucije same sprejemajo spremembe študijskih programov, katerih je le manjši del vključen v postopke zunanjega zagotavljanja kakovosti," pravijo v sindikatu in dodajajo, da daje zakon vso težo agenciji Nakvis.

Prepričani so, da bi agenciji omogočil odstopanje od postopkov po zakonu o upravnem postopku in bi s tem omogočil več arbitrarnosti in negotovost za visokošolske zavode. Zakon tudi meša kakovost izvajanja študijskih programov in zaposljivost diplomantov, s čimer favorizira interese naravoslovja in tehnike, od koder prihajajo glavni protagonisti zakona, še opozarja sindikat.

V visokošolskem sindikatu so se zato odločili za objavo osnutka zakona na spletni strani, da sprožijo javno razpravo o njegovi vsebini in o netransparentnem načinu njegovega nastajanja. Medtem ko so iz Nakvisa sporočili, da sodelujejo pri pripravi zakona, pa ministrstvo za izobraževanje na vprašanja še ni odgovorilo.