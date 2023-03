V Talumu zaradi ustavitve proizvodnje aluminija brez dela 120 ljudi

Kot so dodali v podjetju, so s programom seznanili tako sindikat kot druge organe zaposlenih, ki so ga tudi potrdili. V njem so v skladu z dogovorom z delavskimi predstavniki kot temeljni kriterij upoštevali skupno delovno dobo delavcev, ki jim bodo zagotovili pravice in finančno varnost v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in zakonom, ki ureja pravice iz naslova brezposelnosti.

S sodelavci, ki so uvrščeni v program presežnih delavcev, medtem v Talumu že tečejo skupinski sestanki, z vsakim posebej pa bodo opravili tudi pogovor s predstavitvijo datumov vročitve odpovedi, odpovednega roka in drugih pomembnih informacij.

Zaradi zaustavitve proizvodnje elektroliznega aluminija bodo posledično zmanjšali tudi obseg del in prilagodili organizacijo dela v družbah Ekotal in Talum Inštitut, kjer bodo odpoved pogodbe vročili osmim sodelavcem pod enakimi kriteriji, kot veljajo za Talum. V celotni skupini je sicer trenutno 1453 zaposlenih.