Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V tednu dni od snega do skoraj poletnih temperatur

Ljubljana, 27. 02. 2026 07.30 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
24UR ZVEČER
poletno vreme

Čeprav je pred manj kot tednom dni na severovzhodu države obilno snežilo, pa smo le nekaj dni kasneje ponekod že zabeležili skoraj 21 stopinj Celzija. Vremenoslovci zagotavljajo, da se je meteorološka pomlad, ki se sicer začne v nedeljo, že začela. Je sneg že pozabljen in lahko bunde in plašče pospravimo, lopate za kidanje pa zamenjamo za vrtnarsko orodje? Kaj pravi vremenska pratika in ljudsko izročilo?

vreme vremenska pratika ljudsko izročilo temperature Dušan Kaplan

Poplava dezinformacij, na katero Slovenija nikakor ni imuna

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Verus
27. 02. 2026 08.36
Dajte no nehat ljudem paniko povzročat nonstop - Topla zračna masa je potisnila hladno naprej, povzročila še zadnji met snega in to je to. > ...... > ......> Nobene filozofije ni tukaj. Enako se bo zgodilo obratno, ko bo hladna zračna masa (zračni tokovi) potisnila toplo in se bo ohladilo v eni noči. Nehajte nonstop dramo delat.
Odgovori
0 0
CorbaMorba
27. 02. 2026 08.23
Kar tulite o zarotah. Medtem bo vse pognalo in nato pozeblo aprila. Važno, da lahko kurim bencin.
Odgovori
0 0
anjerd
27. 02. 2026 08.02
Vprasajte vedezevalca Blaža😄
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Najpogostejše napake pri uvajanju goste hrane, ki jih starši pogosto spregledajo
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Nosečnost spomladi: kaj morajo bodoče mamice vedeti o alergijah, utrujenosti in prehrani
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
zadovoljna
Portal
Turški igralec, ki lomi srca in šibi kolena na odru Sanrema
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, bike čaka uspeh
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
3 skupine živil, ki se jih moramo izogibati v večernih urah
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
Čevlji, ki bodo hit letošnje pomladi
vizita
Portal
Skriti simptomi pomanjkanja vitamina B12, ki jih večina ljudi spregleda
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Zakaj se po 40. letu poveča tveganje za bolezni ščitnice
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Kako hrana vpliva na imunski sistem in alergije
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
Nenadna izguba las pri ženskah: najpogostejši vzroki
cekin
Portal
Takoj bo jasno, kdo ima finančne težave
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Kupil stanovanje in nato bridko obžaloval
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Razbijamo mite: Varčevanje pomeni odpovedovanje
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
Kako zaslužiti 4000 evrov z 22 milijoni ogledov?
moskisvet
Portal
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
5 napak, ki jih moški najpogosteje delamo v fitnesu – in kako jih odpraviti
5 napak, ki jih moški najpogosteje delamo v fitnesu – in kako jih odpraviti
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
dominvrt
Portal
Nevarna napaka pri pospravljanju kuhinje: tako lahko trajno uničite svoje nože
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Nepravilno postavljene sanitarne cevi: kako preprečiti zamašitve in poplave
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Zakaj analogne sobe postajajo novi trend bivanja
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
okusno
Portal
Ključni nasveti za popolne salzburške žličnike, ki se topijo v ustih
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
5 jabolčnih sladic, ki jih obožujemo in so popolne za vikend razvajanje
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543