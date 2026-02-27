Slovenija
V tednu dni od snega do skoraj poletnih temperatur
Čeprav je pred manj kot tednom dni na severovzhodu države obilno snežilo, pa smo le nekaj dni kasneje ponekod že zabeležili skoraj 21 stopinj Celzija. Vremenoslovci zagotavljajo, da se je meteorološka pomlad, ki se sicer začne v nedeljo, že začela. Je sneg že pozabljen in lahko bunde in plašče pospravimo, lopate za kidanje pa zamenjamo za vrtnarsko orodje? Kaj pravi vremenska pratika in ljudsko izročilo?
