Kovšca v prostorih Državnega sveta napovedal kandidaturo za predsednika države

Aktualni predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je kandidaturo napovedal v prostorih Državnega sveta. Ali se mu zdi primero, da se v kandidaturo podaja na krilih Državnega sveta? "V kandidaturo se ne podajam na krilih Državnega sveta, ampak na krilih dejanj in dela, ki sem ga opravil v državnem svetu. Če bi danes moral odgovarjati za nečedna dejanja, nihče ne bi spraševal, ali sem to storil kot Alojz Kovšca, ampak bi me spraševali, ali sem to storil kot predsednik državnega sveta," je povedal in dodal, da z izjavo politične stranke in volivce šele poziva k podpori.

Napoved se mu ne zdi sporna, saj da mu Državni svet pri tem ne more ne pomagati ne škodovati. "Če bi vedel, da je katera od strank že sprejela sklep, da me podpre, bi vas o tem obvestil," je še povedal in dodal, da je le najavil možnost kandidature, če bo dobil podporo.

Stranka Konkretno, katere podpredsednik je, tudi še ni sprejela formalnega sklepa, da ga podpre. "Odločitev je moja osebna, imam njihovo osebno podporo, ne pa podporo stranke. Nisem jih prosil za podporo."