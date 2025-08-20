Svetli način
Slovenija

V teku preiskava novega pogina psa, v Bohinju dodatne opozorilne table

Bohinj, 20. 08. 2025 15.36 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
16

Po novem primeru pogina psa po kopanju v Bohinjskem jezeru bo Občina Bohinj namestila dodatne opozorilne table. Poskrbljeno bo tudi za forenzično obdukcijo psa, da bi razjasnili vzrok pogina. Ljudem priporočajo, naj se do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov na lokacijah, kjer so zaznali goščo.

Kot smo poročali, je konec tedna po kopanju v Bohinjskem jezeru umrl še en pes. Petmesečni mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu. Ob tem so v društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka pozvali skrbnike psov, naj se s svojimi pasjimi prijatelji izogibajo stoječih vod.

Da bi ugotovili, kaj je razlog pogina in ali je smrti botrovala cianobakterija v jezeru, bo izvedena forenzična obdukcija. Kot je na svojem Facebook profilu objavila Občina Bohinj, sodeluje z inšpektorati, Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter drugimi pristojnimi službami, da bi prišli do dna vzrokom za težave.

"V Bohinju si želimo, da bi obiskovalci in njihovi hišni ljubljenčki ob jezeru doživeli čim lepše in varno poletje. Kljub temu pa smo zaradi ponovnega tragičnega dogodka pozorni na opozorila in dodatne ukrepe za zaščito psov in ljudi. Zavedamo se, kako boleče je izgubljeno življenje hišnega ljubljenčka. Prav zato Občina Bohinj sprejema dodatne ukrepe za čim hitrejšo razjasnitev vzrokov in preprečitev podobnih primerov," so poudarili na občini.

Analize kopalnih voda, ki se v kopalni sezoni na dveh območjih jezera redno izvajajo na 14 dni, doslej niso pokazale nobenih odstopanj glede kakovosti vode. Na območju gošče v zalivu pod taborniškim prostorom je občina po junijskem poginu psičke postavila opozorilno tablo s prepovedjo kopanja za ljudi in pse. Drugod gošče niso zaznali.

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so sedaj tablo namestili še na izlivu Savice. Poleg tega bodo preverili, če se je gošča pojavila še kje drugje, da bodo tudi tam namestili opozorilne table.

Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero FOTO: Bobo

Ljudem priporočajo, naj se na lokacijah, kjer se zazna goščo, do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov. Hkrati opozarjajo, da je v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku in občinskim odlokom pse na območju jezera treba imeti ves čas na povodcu.

O poginu psa na območju Bohinja so bili v ponedeljek obveščeni tudi blejski policisti. Na podlagi obvestila so začeli preverjati navedbe in bodo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja tudi ustrezno ukrepali oziroma obveščali druge pristojne inštitucije, so v torek sporočili s Policijske uprave Kranj.

Tovrstno preiskavo so opravili tudi, ko so se pojavile informacije o poginu več psov po kopanju v Bohinjskem jezeru v začetku poletja. Takrat niso ugotovili elementov kaznivih ravnanj, ki bi bila v pristojnosti policije. Rezultati obdukcije junija poginule psičke, ki so bili znani šele v začetku avgusta, so namreč so pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Bohinjsko jezero
Bohinjsko jezero FOTO: Bobo

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so pojasnili, da so pri obdukciji s toksikološko preiskavo dokazali prisotnost metaledehida in anatoksina. Metaldehid se najpogosteje uporablja v vabah za zatiranje polžev, prisotna pa je tudi v gorivu za prižiganje ognja. Za zastrupitev ali smrt zadostujejo že zelo majhne količine.

Anatoksin pa proizvajajo cianobakterije, ki se nahajajo tudi v vodi, najpogostejši vzrok zastrupitve pa je zaužitje takšne vode. Na prekomerno razmnoževanje cianobakterij kaže modro-zelena sluz v stoječih vodah, zato se je taki vodi treba izogniti.

Že v juniju so analize Nacionalnega inštituta za biologijo pokazale, da v vzorcu gošče iz zaliva jezera pod taborniškim prostorom obstajajo geni za več različnih skupin cianotoksinov. V vzorcu vode iz jezera pa teh genov niso zaznali, kar kaže, da voda nima cianotoksičnega potenciala. To pomeni, da je voda čista in ni nevarna za kopanje. Svetujejo pa ljudem, da se izogibajo kakršnemukoli tesnemu stiku z goščami in da to preprečijo tudi otrokom in psom.

Bohinjsko jezero pes preiskava
suleol
20. 08. 2025 16.44
ni mi ravno higienocno da pes plava z drugimi ljudmi, pa imam rad in pse in macke
ODGOVORI
0 0
Victoria13
20. 08. 2025 16.36
+1
Glede na komentarje bi bil lahko tudi nekdo, ki tukaj komentira in so mu psi trn v peti
ODGOVORI
1 0
Victoria13
20. 08. 2025 16.33
+1
Nekdo iz Bohinja zastruplja pse, policija pa nesposobna!!! Že pri prejšnjem psu se je izkazalo, da je imel v sebi strup, ki ga vsebuje vaba za polže!!!!
ODGOVORI
1 0
bohinj je zakon
20. 08. 2025 16.26
To je napad na Bohinj?
ODGOVORI
0 0
txoxnxy
20. 08. 2025 16.23
-2
Pa pustite vsaj en delček narave samo ljudem in strogo prepovejte zadrževanje raznoraznih psov v in ob jezeru.
ODGOVORI
1 3
Blue Dream
20. 08. 2025 16.29
zakaj že?
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
20. 08. 2025 16.30
+1
A psi niso delček narave?
ODGOVORI
1 0
sh4dyl4dy
20. 08. 2025 16.22
+2
Hitro so se spomnili glede tabel. No saj počasi je konec glavne turistične sezone! Pokvarjeni do amena! Sramota za Slovenijo!
ODGOVORI
2 0
THE GREAT WHITE HUNTER
20. 08. 2025 16.17
+0
Pes ni človek. Ne sodi na plažo. Pika.
ODGOVORI
3 3
zibertmi
20. 08. 2025 16.02
+3
psa je tako potrebno dat na povodec
ODGOVORI
5 2
proofreader
20. 08. 2025 16.01
+8
Lahko bi opozarjali turiste, če opazijo, da imajo psa. Ali bodo samo kasirali parkirnino in se delali nevedne?
ODGOVORI
8 0
medusa
20. 08. 2025 15.51
+5
SRAMOTA ZA NAŠO DRŽAVO! POBIJANJE ŠTORKELJ IN ZASTRUPLJANJE PSOV!!! DA O LABODIH NE GOVORIM!!! SRAMOTA!
ODGOVORI
5 0
medusa
20. 08. 2025 15.49
+4
Vse kar počnete sedaj sem vam svetovala že pri prvih objavah! In ste naredili zero!!!ALI STE KONČNO OBVESTILI TUJCE ,DA NAJ NE HODIJO S PSI !!!??? TURISTIČNE AGNCIJE , TURISTIČNA ZVEZA , POLICIJA NA MEJAH !!!! OBVESTITE TURISTE O KATASTROFI ,KI SE DOGAJA!!!!
ODGOVORI
5 1
SDS_je_poden
20. 08. 2025 16.16
-2
Tako ja, na mejah je treba opozarjati turiste, ki gredo na HRz kaj se dogaj v Bohinju. Vzemi pomorjevala.
ODGOVORI
1 3
mertseger
20. 08. 2025 15.46
-2
Jaz predlagam da kaznujejo kar vsakega ki pripelje psa v bližino jezera, za sigurno da ne bo potem jokanja kako so vsi drugi krivi.
ODGOVORI
2 4
asdfghjklč
20. 08. 2025 16.01
Če table ne zaležejo, ne zaleže tudi kazen. Prvo je treba najti vzrok pogina ... še le nato ukrepanje in kako se lotiti uničevanja te bakterije ali kar pač povzroča pogin.
ODGOVORI
0 0
Regina00
20. 08. 2025 16.26
Res je malo neodgovorno da vozijo pse tja, sploh v Ukanc kjer je pomoje naslajbše.
ODGOVORI
0 0
