V teku preiskava novega pogina psa, v Bohinju dodatne opozorilne table

Po novem primeru pogina psa po kopanju v Bohinjskem jezeru bo Občina Bohinj namestila dodatne opozorilne table. Poskrbljeno bo tudi za forenzično obdukcijo psa, da bi razjasnili vzrok pogina. Ljudem priporočajo, naj se do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov na lokacijah, kjer so zaznali goščo.

Kot smo poročali, je konec tedna po kopanju v Bohinjskem jezeru umrl še en pes. Petmesečni mladič je poginil le malo po tem, ko se je z lastniki v nedeljo dopoldne zadrževal v in ob vodi v Ukancu. Ob tem so v društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka pozvali skrbnike psov, naj se s svojimi pasjimi prijatelji izogibajo stoječih vod.

Da bi ugotovili, kaj je razlog pogina in ali je smrti botrovala cianobakterija v jezeru, bo izvedena forenzična obdukcija. Kot je na svojem Facebook profilu objavila Občina Bohinj, sodeluje z inšpektorati, Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter drugimi pristojnimi službami, da bi prišli do dna vzrokom za težave. "V Bohinju si želimo, da bi obiskovalci in njihovi hišni ljubljenčki ob jezeru doživeli čim lepše in varno poletje. Kljub temu pa smo zaradi ponovnega tragičnega dogodka pozorni na opozorila in dodatne ukrepe za zaščito psov in ljudi. Zavedamo se, kako boleče je izgubljeno življenje hišnega ljubljenčka. Prav zato Občina Bohinj sprejema dodatne ukrepe za čim hitrejšo razjasnitev vzrokov in preprečitev podobnih primerov," so poudarili na občini. Analize kopalnih voda, ki se v kopalni sezoni na dveh območjih jezera redno izvajajo na 14 dni, doslej niso pokazale nobenih odstopanj glede kakovosti vode. Na območju gošče v zalivu pod taborniškim prostorom je občina po junijskem poginu psičke postavila opozorilno tablo s prepovedjo kopanja za ljudi in pse. Drugod gošče niso zaznali. Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, so sedaj tablo namestili še na izlivu Savice. Poleg tega bodo preverili, če se je gošča pojavila še kje drugje, da bodo tudi tam namestili opozorilne table.

Bohinjsko jezero FOTO: Bobo icon-expand

Ljudem priporočajo, naj se na lokacijah, kjer se zazna goščo, do razjasnitve okoliščin izogibajo zadrževanju psov. Hkrati opozarjajo, da je v skladu z zakonom o Triglavskem narodnem parku in občinskim odlokom pse na območju jezera treba imeti ves čas na povodcu. O poginu psa na območju Bohinja so bili v ponedeljek obveščeni tudi blejski policisti. Na podlagi obvestila so začeli preverjati navedbe in bodo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja tudi ustrezno ukrepali oziroma obveščali druge pristojne inštitucije, so v torek sporočili s Policijske uprave Kranj. Tovrstno preiskavo so opravili tudi, ko so se pojavile informacije o poginu več psov po kopanju v Bohinjskem jezeru v začetku poletja. Takrat niso ugotovili elementov kaznivih ravnanj, ki bi bila v pristojnosti policije. Rezultati obdukcije junija poginule psičke, ki so bili znani šele v začetku avgusta, so namreč so pokazali, da je najverjetneje poginila zaradi hkratne zastrupitve z dvema strupenima učinkovinama.

Bohinjsko jezero FOTO: Bobo icon-expand