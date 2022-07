V Temnici, Vojščici in Novelu so se oglasile sirene za evakuacijo

Na Krasu je že peti dan zapored stanje izredno resno. Trenutno so aktivna predvsem tri požarišča, vsa na lokacijah požarov iz prejšnjih dni. V treh kraških vaseh so se medtem oglasile sirene za evakuacijo, in sicer v Temnici, Vojščici in Novelu. O sirenah medtem poročajo tudi iz Kostanjevice na Krasu. Načrt za evakuacijo pa so v primeru, da ga bodo potrebovali, pripravili tudi v občini Renče-Vogrsko.

icon-expand Kostanjevica na Krasu FOTO: Lea Marušič Gasilcem največ skrbi povzroča požar pri zaselku Klariči v bližini italijanske meje. Na terenu je že več kot 1000 gasilcev, pomagajo pa jim tudi helikopterji Slovenske vojske, Policije ter trije iz tujine (Avstrije, Slovaške in Hrvaške). Prav tako pomaga tudi tovorno letalo Slovenske vojske Pilatus PC-6. Kljub neutrudnemu delu gasilcev v boju proti ognjenim zubljem pa so se v več kraških vaseh oglasile sirene za evakuacijo. Te so zadonele v Temnici, Vojščici in Novelu, zbirno mesto za tamkajšnje prebivalce pa je telovadnica v Komnu. O sirenah medtem poročajo tudi iz Kostanjevice na Krasu, kjer nebo še prekriva dimna zavesa. Alarm je prebivalce obveščal o splošni nevarnosti. Podrobnejši načrt za evakuacijo prebivalcev pa so sestavili tudi v občini Renče-Vogrsko. Poveljnik civilne zaščite tega območja Milivoj Perkon je povedal, da so imeli že v sredo za primer evakuacije prebivalcev pripravljenih več lokacij. Kot so nam povedali na občini, jim sicer tamkajšnjih prebivalcev za zdaj na srečo še ni bilo treba evakuirati. V sredo so sklicali sestanek s civilno zaščito, ki se ga je udeležilo okoli 30 oseb, ter formirali štab, je povedal Perkon. "Če bi se požar razširil čez Francosko cesto, kjer smo uspeli zaustaviti ponedeljkov požar, bi morali tudi mi izpeljati evakuacijo," nam je povedal. Kljub temu imajo na morebitno evakuacijo pripravljenih več avtobusov ter lokacij. PREBERI ŠE Požar na Krasu: zaradi vetra se k nam ponovno širi ogenj iz Italije Če bi se sirene za evakuacijo oglasile tudi tu, imajo za zbirna mesta določene kotalkališče v Renčah, telovadnici v Renčah in v Bukovici, občinsko dvorano v Bukovici ter dvorano na Vogrskem.