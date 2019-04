V Termah 3000 presežene vrednosti benzena v bazenih

Ob tem dodaja, da benzen povzroča levkemijo, zato bo podjetje Sava Turizem, katerega del so omenjene toplice, moralo plačati 5100 evrov kazni, po 1700 evrov pa odgovorni v Termah 3000, izvršni direktor, vodja kopališč in ekolog.

Zdravstvena inšpekcija je Savi Turizem izrekla globe, ker je bila v Termah 3000 v Moravskih Toplicah dovoljena vrednost benzena v štirih bazenih s črno mineralno vodo presežena do 180-krat. Zakonodaja dovoljuje do en mikrogram benzena v litru vode, inšpektorji so ga ugotovili od 130 do 180 mikrogramov, piše današnji Dnevnik.

Benzen je strupen in povzroča resne zdravstvene težave. V manjših količinah nastaja pri izgorevanju tobaka, izparevanju bencina in v izpušnih plinih. Dolgotrajna izpostavljenost benzenu povzroča okvare jeter, ledvic, pljuč, srca, možganov, DNK in kromosomov.

Štiri bazene preventivno zaprli

V Savi Turizem so pojasnili, da v vseh rekreativnih bazenih, ki so namenjeni kopanju in plavanju v Termah 3000 v Moravskih Toplicah, niso nikoli zaznali preseganja vrednosti benzena in da so tam so vsi zakonsko določeni parametri skladni. Potrdili pa so, da je bila v sklopu inšpekcijskega pregleda konec decembra 2018 presežena vrednost benzena izmerjena v štirih kopelih s črno termalno mineralno vodo.

V družbi pravijo, da so štiri bazene sami preventivno zaprli za goste, skladno z opozorilom pa so se lotili ureditve skladnosti z zakonsko določenimi parametri in da je ta postopek skupaj z vzorčenjem vode potekal dober mesec.

"Po vzorčenju so vsi parametri skladni s predpisanimi. Kopeli s črno termalno mineralno vodo so bile takoj po vzorčenju ponovno odprte za goste, poleg rednih zakonsko določenih mesečnih vzorčenj vode smo uvedli še dodatna vzorčenja,"še pravijo v Savi Turizem.