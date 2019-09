V Termah Čatež lastnikom brunaric sredi sezone izklopili elektriko

V Termah Čatež so lastnikom nekaterih brunaric sredi sezone izklopili elektriko in od njih zahtevali, da svoje hiške odstranijo, drugače jih bodo na njihove stroške odstranili oni. Lastniki brunaric so namreč od Term zahtevali, da jim razložijo, zakaj morajo plačevati skoraj 400 evrov na mesec, da bivajo v lastni hiši in ne zgolj dejanskih stroškov, ter začeli zavračati račune.