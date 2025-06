Zaradi grožnje z bombo v Termah Olimia evakuirali obiskovalce

Zaposleni v termah so obiskovalce nemudoma evakuirali in aktivirali vse varnostne protokole. Na kraj je prišla Policija, ki pa je ugotovila, da je šlo za lažno naznanitev, so sporočili iz Policijske uprave Celje.

"Bazen smo tako lahko ponovno odprli že pred 19. uro, trenutno pa vsi naši objekti obratujejo nemoteno," so sporočili iz Term Olimia, kjer se gostom opravičujejo za morebitne nevšečnosti in se jim hkrati zahvaljujejo za razumevanje in potrpežljivost. "Redne evakuacijske vaje, ki jih izvajamo vsak mesec v posameznih delih Term Olimia, so se ponovno izkazale za izjemno učinkovite, saj smo uspeli varno izprazniti bazene gostov v zelo hitrem času."

Policija medtem nadaljuje z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja lažno alarmiranje.