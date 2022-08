V termah Tuhelj po zastrupitvah s plinom beležijo odpovedi rezervacij

Po vdihavanju plina se slovenski par ni počutil najbolje, zato se je odločil, da sam poišče pomoč. "S svojim vozilom sta šla do bolnice, kjer so ju pregledali. Videli smo, da je šlo bolj za nek strah, ker je bila neka težava z dihanjem in malo jih je peklo v sluznici," razlaga direktor Term Tuhelj Vasja Čretnik . Podobne težave so imeli sicer tudi ostali gosti. "Simptomi so bili predvsem kašelj, draženje zgornjih dihalnih poti, tisti, ki so imeli malo težje simptome, so bili na kisiku. Ljudje so bili predvsem preplašeni," še pojasni Čretnik.

Ker bolnišničnega zdravljenja ali opazovanja nista potrebovala, sta se Slovenca zvečer vrnila v hotel, kjer se je življenje že vrnilo v normalo. "Nekje ob pol devetih zvečer so bili že vsi na večerji, animacijski otroški program je normalno potekal," razlaga Čretnik. A kopica reševalnih, gasilskih in policijskih vozil je nekaj deset dopustnikom vseeno nagnala strah v kosti. "Mi imamo danes v hotelu oziroma v kompleksu preko 800 gostov, tako da je to res malo procentualno, ampak nekateri so se odločili skrajšat ta dopust in so prej odšli," še dodaja.

Drugi so se medtem raje odločili, da sploh ne pridejo: "Beležili smo pa tudi – zadnji podatek je nekje 15 ali 16 rezervacij, ki so jih ljudje, ki bi morali priti danes v kompleks, stornirali ali prestavili na nek drug termin." V Termah Tuhelj, ki so v lasti slovenske družbe Terme Olimia, trenutno dopustuje 124 Slovencev, ki sicer med tujimi obiskovalci zasedajo prvo mesto: "Beležimo nekje med 25 in 30 odstotki slovenskih nočitev," pravi direktor.

Čeprav so zaposlenim mesečni treningi evakuacij v primeru nesreč po besedah Čretnika včasih malo odveč, pa, da se je zdaj pokazalo, kako pomembni so za varnost njihovih gostov.