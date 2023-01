V Terme Olimia odslej s spletno vstopnico

Končno je prišel ta dan. Ko ste si končno vzeli dan dopusta, ki ga boste preživeli s svojimi najdražjimi. Ker dnevi kar prehitro bežijo mimo nas, ste se določili, da si vzamete vsaj en dan zase in svojo drago/dragega ali družinske člane povabite na razvajanje na bazenu. Vse je pripravljeno, vsi so dobre volje in polni pričakovanja, ko prispete na cilj, pa je v vrsti pred vami še nekaj ljudi, ki je danes naredilo podoben plan. Načrtovali ste popoln dan, sedaj pa boste od toplih termalnih vrelcev, savn in bazenov dobili le hladen tuš. V slovenski prestolnici termalnih užitkov – Termah Olimia – so poskrbeli, da ne boste več ostali na suhem. Vstopnice v njihova termalna središča lahko namreč odslej kupite preko spleta.

Terme Olimia iz Podčetrtka, tik ob meji med Slovenijo in Hrvaško, so ene izmed najbolj prepoznavnih slovenskih termalnih središč, ki s svojo ponudbo privabljajo turiste od blizu in daleč. Domači in tuji obiskovalci si radi privoščijo oddih v njihovih luksuznih namestitvah, kot sta Glamping Olimia Adria Village ali Hotel Sotelia****s, vsak dan pa jih obiščejo tudi številni dnevni obiskovalci, ki najraje zaidejo v njihova termalna središča. Raznolika ponudba s sabo prinaša veliko število kopanja željnih obiskovalcev, še posebej ob vikendih, ko so bolj zasedene tudi namestitvene kapacitete. Da bi vsem dnevnim obiskovalcem zagotovili vstop v njihovo najljubše termalno središče, so v Termah Olimia omogočili nakup vstopnic preko spleta.