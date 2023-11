V Tolminu priprave na novo deževje, župan poziva: Umaknite se pravočasno

Ob napovedanih obilnih padavinah na severozahodu države tolminski župan občane poziva, naj noč preživijo na varnih lokacijah. Za vse, ki se počutijo ogrožene, so na voljo tudi začasni nastanitveni centri, ki jih je organizirala občina. Čez dan bodo sicer preventivno urejali lokacije problematičnih vodotokov in hudournikov. Na terenu je 24 strojev težke gradbene mehanizacije.

Arso je zaradi napovedanih obilnih padavin za severozahod Slovenije za danes popoldne, zvečer in ponoči izdal rdeče opozorilo.

Tolminski župan Alen Červ je na Facebooku občane, ki se na svojih domovih ne počutijo varne, pozval, naj noč preživijo na varnih lokacijah – pri sorodnikih, prijateljih ali v enem od začasnih nastanitvenih centrov, ki jih je organizirala občina. To so dijaški dom v Tolminu, na Kneži (Dom puntarjev) in v Podbrdu (dom upokojencev). "V kolikor potrebujete namestitev v nastanitvenem centru, to sporočite na številko občinskega štaba Civilne zaščite: 070-649-031," sporoča župan.

Kot je še dodal, bodo čez dan preventivno urejali lokacije problematičnih vodotokov in hudournikov. Na terenu je 24 strojev težke gradbene mehanizacije in tovornjaki za odvoz materiala. "Močnejši od narave nismo, smo pa aktivirali vse možne moči za pripravo na današnjo noč. Iskreno upam, da po nepotrebnem, a napovedi kažejo, da bo pestro. Prosim vas – za vašo varnost in za varnost interventnih ekip, ki bodo na terenu – če bo potrebno, se umaknite pravočasno," je zapisal Červ.

Po njegovih besedah je zdaj čas za previdnost, takoj ko bo najhujše mimo, pa bo čas za sanacijo. Ob tem je Červ poudaril nujnost sistemskih preventivnih ukrepov. Včeraj je sicer Červ napovedal, da bodo v Tolmin danes prispele štiri dodatne gasilske enote, okrepljene patrulje Policije s terenskimi vozili, ekipa Slovenske vojske s težko gradbeno mehanizacijo in dodaten zasebnik z ustrezno opremo. Enote bodo razpršene po naseljih in pripravljene na morebitne podore ali usade, ki bi zaprli ceste, so besede župana povzeli na spletni strani tolminske občine. Pri mali hidroelektrarni Klavže so medtem namestili zaščito na zunanjo stran odbojne ograje ceste, ki bo preprečevala vdor vode na cesto in od tam v hiše. Ob obilnih padavinah v preteklem tednu je bila na udaru Baška grapa v občini Tolmin. Na Grahovem ob Bači so se sprožile sirene za splošno nevarnost, saj je voda drla z vseh strani, iz Baške grape pa so evakuirali prebivalce iz treh vasi. Sprožilo se je tudi več plazov.