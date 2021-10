V torek na obisku v Sloveniji Angela Merkel

Borut Pahor bo Merklovo odlikoval za njene osebne zasluge za poglobitev vsestranskih odnosov med Slovenijo in Nemčijo ter "verodostojno evropsko voditeljstvo".

Angela Merkel sicer po 16 letih zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke. "V tem času sta Republika Slovenija in Zvezna republika Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa. Državi sta strateški, politični in gospodarski partnerici in zaveznici in imata sorodne poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti. Z Nemčijo kot najpomembnejšo zunanjetrgovinsko partnerico Slovenije smo v preteklem letu zabeležili blagovno menjavo v višini skoraj 11 milijard evrov," so navedli v predsednikovem uradu.

Pahor je z Merklovo sodeloval že kot premier. Na njegovo povabilo je kanclerka leta 2011 uradno obiskala Slovenijo in tedaj sta Slovenija in Nemčija sprejeli Deklaracijo o poglobljenem sodelovanju na področjih skupnega interesa. Nemčija sicer velja za eno najpomembnejših političnih in gospodarskih partneric Slovenije.

V sredo bo na Brdu pri Kranju potekal vrh EU-Zahodni Balkan, ki ga bo gostil premier Janez Janša. Pred tem se bodo v torek voditelji držav ali vlad članic EU na Brdu pri Kranju sestali na neformalni delovni večerji.