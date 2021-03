V torek potrdili 1209 okužb z novim koronavirusom

Kot kažejo podatki Sledilnika Covid, so v torek v Sloveniji potrdili 1209 okužb z novim koronavirusom. Opravili so 24.233 HAT-testov in 6212 PCR-testov. Pozitivnih testov je bilo tako 19,5 odstotka. V ponedeljek smo v Sloveniji sicer potrdili novih 729 primerov okužbe s koronavirusom, delež pozitivnih testov pa je znašal 16,2 odstotka. V Sloveniji imamo tako 10.750 aktivnih okužb z novim koronavirusom.