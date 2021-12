V torek potrdili 2257 novih okužb

Upoštevajte samozaščitne ukrepe

Stroka opozarja, da ob pojavu nove različice koronavirusa po svetu še posebej striktno upoštevajte samozaščitne ukrepe, kot so nošnja mask, vzdrževanje razdalje, umivanje rok, zračenje prostorov in cepljenje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je zaradi izrazitega poslabšanja epidemiološke slike v državi in hitrega porasta okužb z novim koronavirusom na celotno slovensko gospodarstvo naslovilo poziv k opravljanju dela od doma v čim večji meri povsod, kjer je mogoče delovne procese organizirati na tak način.