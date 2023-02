V Trbižu in Beljaku se spi ceneje: navijači odpovedujejo rezervacije?

"Zasedenost je med 90 in 95 odstotki. Večji hoteli so že popolnoma zasedeni, medtem ko imajo manjši ponudniki še nekaj prostih sob in apartmajev," je povedala Mojca Težek iz Turizem Kranjska Gora.

Razlog za veselje imajo tako najemniki uličnih stojnic kot gostinci, trgovci in hotelirji. V Kranjski Gori bodo namreč nastanjeni gostje s pretežno debelejšimi denarnicami, Skandinavci, Nemci in Švicarji, pravijo v tamkajšnji turistični pisarni.

Za nočitev v dvoposteljni sobi boste morali v času prvenstva odšteti od 180 do dobrih 400 evrov. Podobno je tudi z apartmaji, a kot pravijo v Kranjski Gori, tu ne gre za redne cene. "Za nekaj odstotkov so dvignili cene. Nekateri so mogoče tudi malo pretiravali," je dejala Mežkova.

Prav zasoljene cene, ki naj bi si jih privoščili nekateri zasebniki, naj bi bile tudi razlog za številne odpovedi rezervacij. "Odpovedi so prišle pravočasno, to je bilo oktobra, novembra, zaradi ekonomske krize, ki je bila takrat na vidiku," je pojasnila vodja nastanitev OK Planica Mirjam Žerjav.

Da so nekateri navijači zadnji hip odpovedali svoj prihod, so potrdili tudi v blejskem hotelu Astoria. Od 50 rezerviranih naj bi navijači zapolnili le 20 sob, podobno tudi v Rose Hotelu, kjer je rezervacijo že pred meseci odpovedala večja skupina, ki bi zapolnila skoraj celoten hotel.

"Cen nismo spreminjali. Ne glede na to, da je zgodovinski dogodek v Sloveniji. Cene so konkurenčne in primerne cenam na trgu," je povedala Natalija Kovač iz Bled Rose Hotela.

A kot je slišati med gorenjskimi hotelirji, naj bi tuji navijači, celo Norvežani, ugotovili, da lahko čez mejo spijo veliko ceneje. Največ naj bi jih nastanitev našlo predvsem v italijanskem Trbižu in avstrijskem Beljaku.