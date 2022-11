Trboveljčani, ki za ogrevanje plačujejo največ v državi, lahko novembra pričakujejo za nekaj evrov nižjo položnico. Vidni so namreč prvi učinki vladnega posega v ceno plina kot vhodnega energenta v sistem daljinskega ogrevanja. Šef tamkajšnje komunale pa po nizu slabih odločitev prejšnjih vodstev, plin so namreč že letos kupovali po enormnih zneskih, napoveduje še dodatne ukrepe, ki bodo po novem letu ogrevanje še pocenili. Kakšne so položnice drugod po Sloveniji?