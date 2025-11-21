Svetli način
Slovenija

V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo 2,11 odstotka volivcev

Ljubljana, 21. 11. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 10 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
2

V treh dneh predčasnega glasovanja pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je glas oddalo 35.730 volivk in volivcev oziroma 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev, so sporočili iz Državne volilne komisije. Splošno glasovanje bo v nedeljo, 23. novembra, od 7. do 19. ure na 2971 rednih voliščih in 88 voliščih za glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča).

Referendum o prostovoljnem končanju življenja bo v nedeljo, 23. novembra. FOTO: Damjan Žibert

V četrtek, tretji dan predčasnega glasovanja, je glas oddalo 13.297 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,84 odstotka volilnih upravičencev, ki imajo pravico glasovati predčasno, oziroma 0,78 odstotka vseh volilnih upravičencev.

"Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku," pojasnjujejo na DVK.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo konec oktobra v Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.582.914 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 113.111 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).

Primerjava z drugimi referendumi

Kot že omenjeno, je pred nedeljskim referendumom glas že oddalo 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti maja letos je glasovalo skupaj 23.102 volivcev oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je predčasnega glasovanja udeležilo 58.981 volivcev oz. 3,7 odstotka volilnih upravičencev.

Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
21. 11. 2025 12.05
-1
Se pravi toliko jih je ZA. Cela 2%. Hitro po pikico pa ajo-ajo.
ODGOVORI
0 1
