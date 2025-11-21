V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo 2,11 odstotka volivcev

V četrtek, tretji dan predčasnega glasovanja, je glas oddalo 13.297 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,84 odstotka volilnih upravičencev, ki imajo pravico glasovati predčasno, oziroma 0,78 odstotka vseh volilnih upravičencev.

"Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku," pojasnjujejo na DVK.

Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo konec oktobra v Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.582.914 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 113.111 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).