V treh dneh predčasnega glasovanja je glas oddalo 2,11 odstotka volivcev

V četrtek, tretji dan predčasnega glasovanja, je glas oddalo 13.297 volivk in volivcev, kar predstavlja 0,84 odstotka volilnih upravičencev, ki imajo pravico glasovati predčasno, oziroma 0,78 odstotka vseh volilnih upravičencev.
"Volivec za glasovanje potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestilo volivcu je informativne narave in pripomoček, da volilni odbor lahko hitreje poišče volivca v volilnem imeniku," pojasnjujejo na DVK.
Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo konec oktobra v Sloveniji 1.696.025 volilnih upravičencev. V splošnih volilnih imenikih je vpisanih 1.582.914 volilnih upravičencev s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V posebnih volilnih imenikih pa je skupaj vpisanih 113.111 volilnih upravičencev s stalnim naslovom v tujini (izseljenci).
Primerjava z drugimi referendumi
Kot že omenjeno, je pred nedeljskim referendumom glas že oddalo 2,11 odstotka vseh volilnih upravičencev.
Na zakonodajnem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti maja letos je glasovalo skupaj 23.102 volivcev oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.
Na posvetovalnih referendumih junija 2024 se je predčasnega glasovanja udeležilo 58.981 volivcev oz. 3,7 odstotka volilnih upravičencev.
Na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vladi novembra 2022 je na referendumu predčasno glasovalo 66.341 oz. 3,91 odstotka volilnih upravičencev. Končna volilna udeležba na omenjenem referendumu leta 2022 pa je bila 41,83-odstotna (skupaj je takrat glasovalo 708.701 volivk in volivcev).
