V treh tednih gasili devet požarov: Policija sumi, da so bili podtaknjeni

Pristojne službe okoliščine posameznih dogodkov skrbno spremljajo, občane pa pozivajo, naj ob vsakem zaznanem dimu ali sumljivem dogajanju – če opazijo osebo, ki se nenavadno ali sumljivo vede – to nemudoma prijavijo na številko 112 ali 113.

Ponoči je nato zagorelo nasproti Zlatega križa v Žalcu. "Gorel je plevel na več mestih ob robu hmeljišča, gasilci pa so požar pogasili in preprečili njegovo širjenje na okoliške površine," so sporočili gasilci, ki so danes okoli 1. ure posredovali še v gozdu v Migojnicah. Na intervenciji so sodelovali gasilci PGD Zabukovica, PGD Griže in PGD Vrbje. "Požar so uspešno pogasili, nato pa območje temeljito pregledali še z brezpilotnim letalnikom PGD Vrbje, da bi izključili morebitna skrita žarišča." Prve ugotovitve kažejo, da je bil ogenj podtaknjen, so sporočili s PU Celje.

V sredo malo po 14. uri je zagorelo v gozdu pri RTP transformatorju v Zalogu pri Šempetru. Na intervenciji so sodelovali gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, PGD Žalec, PGD Gotovlje in PGD Ponikva pri Žalcu. Požar so hitro omejili in preprečili njegovo širjenje, ogenj pa je zajel približno 600 kvadratnih metrov gozdne površine, so sporočili iz Gasilske zveze Žalec.

V preteklih nekaj dneh so požare v Šempetru v Savinjski dolini, v Pongracu, v Veliki Pirešici, v Marija Reki, v Ložnici pri Žalcu in drugje obravnavali tudi celjski policisti. Kot kaže, so bili tudi ti požari podtaknjeni, so sporočili.

"Na srečo je v vseh primerih ogenj uničil manjše površine gozdne in travniške podrasti, saj so požare pravočasno pogasili gasilci okoliških prostovoljnih gasilskih društev," so sporočili. Ob tem opozarjajo, da so tovrstna dejanja nedopustna in izjemno nevarna, saj se lahko ogenj v teh vročih in sušnih dneh hitro razširi na večje površine in objekte ter povzroči nepopravljivo škodo.

V vseh primerih zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti, za kar je zagroženo do pet let zaporne kazni.

"Hkrati znova opozarjamo, da je na celotnem območju naše policijske uprave razglašena visoka požarna ogroženost, saj lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, naravo in premoženje. Suša, visoke temperature in veter omogočajo, da se ogenj zelo hitro razširi, njegovo gašenje pa je bistveno zahtevnejše," so sporočili s PU Celje.

Za kršitev prepovedi v času velike požarne ogroženosti je za fizične osebe zagrožena globa od 200 do 600 evrov, za pravne osebe in samostojne podjetnike pa globa v višini od 1000 do 6000 evrov. Če je kršitelj pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko poleg že omenjene globe denarno kazen od 200 do 2000 evrov prejme tudi odgovorna oseba kršitelja. Ob tem je zagrožena tudi globa za odgovorno osebo lokalne skupnosti, če ta v obdobju velike ali zelo velike požarne ogroženosti ne organizira požarne straže ali opazovanja naravnega okolja. Globa v tem primeru znaša od 1000 do 6000 evrov.