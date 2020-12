V tretjem poskusu prva bistveno cenejša ponudba za prenovo Hotela Brdo

To je že tretji razpis za prenovo Hotela Brdo, ki je zaprt že od aprila lani, ko so stekle priprave na obsežno prenovo in razširitev. Takrat so hotel tudi izpraznili, zato ga brez prenove ni mogoče ponovno odpreti. Na obeh prejšnjih razpisih so bile vse prispele ponudbe bistveno višje od razpoložljivih sredstev. Na prvi razpis se je odzvalo šest ponudnikov, njihove ponudbe pa so se skupaj z DDV gibale od 40,8 do 42,8 milijona evrov. Zato je naročnik razpis končal brez izbire izvajalca.

Družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest CGP Novo mesto ponuja izvedbo za 20,7 milijona evrov v 170 dneh, gradbeno podjetje Pomgrad Murska Sobota za 19,2 milijona evrov prav tako v 170 dneh, podjetje za inženiring Lesnina MG oprema pa v sodelovanju s podjetji Sugrad inženiring, Stilles in Riko za 20 milijonov evrov v 160 dneh.

Preostale tri ponudbe so bistveno dražje, z izvedbo pa bi izvajalci končali 10 do 20 dni pred zahtevanim 180-dnevnim rokom od uvedbe v delo, je razvidno iz ponudb, objavljenih na portalu javnih naročil.

Na razpis so prispele štiri ponudbe, pri čemer je najcenejša ponudba podjetja Makro 5 gradnje iz Kopra, ki ponuja izvedbo razpisnih del za 11,5 milijona evrov skupaj z že vključenim davkom na dodano vrednost. Ponuja tudi relativno kratek rok za izvedbo del, in sicer vključno z dobavo in montažo ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja 130 dni od uvedbe v delo.

Novo vodstvo JGZ Brdo se je nato maja letos odločilo za cenejšo in hitrejšo prenovo hotela, ki bi vseeno obsežna, stala pa bi okoli deset milijonov evrov in bi bila lahko končana v letu dni. Vendar so bile tudi tedaj vse tri prispele ponudbe, ki so se gibale od 31,6 do 35,1 milijona evrov, predrage, zato je generalni sekretariat vlade novembra odločil, da javnega naročila ne odda. Hkrati pa je napovedal, da si bo še naprej prizadeval za končanje prenove do začetka predsedovanja.

Glede na sedanji, tretji razpis bo obnova hotela obsegala rušitvena in odstranjevalna dela do golih tal, sten in stropov, menjavo stavbnega pohištva, menjavo elektro in strojnih inštalacij, prenovo celotnega ovoja objekta s fasado in streho, izvedbo notranjih programskih preureditev, prenovo vseh obstoječih 78 sob, dogradnjo 41 novih sob, dogradnjo balkonov v 31 sobah, ureditev predsedniškega apartmaja in zamenjavo dvigal ter dogradnjo novega dvigala za predsedniški apartma.

Prav tako razpisana dela vključujejo ureditev kuhinje s kapaciteto za 300 obrokov in showcooking, prenovo restavracij in aperativ bara, prenovo in dodatno vzpostavitev zunanjih teras, prenovo recepcije, ureditev VIP prostorov, ureditev wellness in fitnes programa v kleti objekta ter zunanjo ureditev.