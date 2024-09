V tretjem pozivu tokrat veliko zanimanja za sporne računalnike

Tretji poziv za razdelitev računalnikov je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad objavil konec avgusta. S tem pozivom se je bistveno razširil krog upravičencev, saj se nanj lahko prijavijo posamezniki do vključno šestega dohodkovnega razreda, ki imajo vsaj enega osnovnošolskega otroka.

Potem ko v okviru prvega in drugega poziva ni bilo pretiranega zanimanja za računalnike, so na skladu samo v tretjem pozivu prejeli več kot 11.000 vlog. Ob tem so poudarili, da vloge še prihajajo, saj je poziv odprt do 30. septembra. Kot so pojasnili, trenutno prejmejo več kot 150 vlog na dan.

V vseh treh pozivih so skupaj do zdaj prejeli 15.800 vlog. Skupaj je izdanih 2246 pozitivnih odločb, s katerimi se je dodelila računalniška oprema, od tega je bilo v drugem pozivu izdanih 1110 pozitivnih odločb. Prvi poziv je zaključen, odločanje v okviru drugega je v procesu zaključevanja, so navedli.

Ob tem so poudarili, da odločbe na podlagi tretjega javnega poziva še niso bile izdane, saj še poteka obravnava vlog. Zanimanje za izposojo računalnikov je tako preseglo ponudbo, saj je skupno na voljo 10.000 prenosnih računalnikov. Pri dodeljevanju prenosnih računalnikov bodo prednost sicer imeli upravičenci iz nižjih dohodkovnih razredov.