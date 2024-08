V tretjem pozivu za razdelitev računalnikov bo krog upravičencev precej razširjen

Upravičenci bodo lahko vloge oddali tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov gc@sklad-kadri.si. Kot so navedli, pri prijavi ni treba prilagati nobenih dokazil, odločba pa bo poslana priporočeno po pošti. Ob pozitivni odločbi bodo upravičenci prenosni računalnik brezplačno prejeli na dom z dostavo Pošte Slovenije.

Gre za tretji javni poziv za razdelitev prenosnih računalnikov. Na prvega so se lahko prijavili upravičenci iz prvega dohodkovnega razreda, katerih dohodek na družinskega člana ni presegal 230,76 evrov neto. V drugem javnem pozivu so se lahko prijavili upravičenci iz prvega in drugega dohodkovnega razreda ter rejniki, katerih dohodek na družinskega člana ni presegal 384,61 evrov neto in imajo vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Drugi javni poziv za razdelitev računalnikov se je iztekel v petek. Do ponedeljka je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na podlagi drugega poziva prejel 1048 vlog, pri čemer je izdal 62 pozitivnih odločb in tri negativne. Kot so sredi julija navedli na skladu, so na prvem javnem pozivu prejeli 2631 vlog.