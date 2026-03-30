V tretji izdaji za 225 milijonov evrov ljudskih obveznic

Vpisovanje tretje izdaje t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, tokrat prvič tudi mladoletnim, je na okoli 450 vpisnih mestih po državi potekalo od 16. do 27. marca. V tem času jih je vpisalo 6893 državljanov, je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu.

Izdajo je označila za uspešno. "Cilj vseh treh izdaj je predvsem v krepitvi slovenskega kapitalskega trga skozi ponudbo instrumenta, ki je alternativa hrambi prihrankov na bančnih računih, ki so lahko slabo obrestovani ali celo neobrestovani," je povedala. Dodatno se s tem spodbuja finančno opismenjevanje.

Od skupnega zneska izdaje so državljani vpisali za 210 milijonov evrov obveznic, preostalih 15 milijonov evrov pa so dodelili OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic. Na Ljubljanski borzi bo torej mogoče to državno obveznico v vsakem času kupiti oziroma prodati.

Poleg vpisa obveznic na trgovalne račune so imeli vlagatelji tokrat prvič možnost vpisa tudi na individualne naložbene račune, ki so kot nova oblika varčevanja zaživeli v začetku marca. "V okviru prve in druge izdaje ljudskih obveznic je bilo na novo odprtih približno 8600 trgovalnih računov. Letos je bilo skupaj odprtih 3210 novih računov, od tega 1256 individualnih naložbenih računov, na katere so vpisali tudi ljudske obveznice," je povedala Prahova.