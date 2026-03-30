Gospodarstvo

V tretji izdaji za 225 milijonov evrov ljudskih obveznic

Ljubljana, 30. 03. 2026 12.12 pred 41 minutami 2 min branja 3

Ne.M. STA
Finance

Slovenija bo v četrtek v okviru tretje izdaje izdala za 225 milijonov evrov t. i. ljudskih obveznic. Vpis je bil nekaj manjši kot lani in predlani, ko jih je država izdala v skupnem obsegu 261 oz. 250 milijonov evrov. Novo izdajo na ministrstvu za finance načrtujejo naslednje leto, je povedala državna sekretarka Nikolina Prah.

Vpisovanje tretje izdaje t. i. ljudskih obveznic, namenjenih fizičnim osebam s prebivališčem v Sloveniji, tokrat prvič tudi mladoletnim, je na okoli 450 vpisnih mestih po državi potekalo od 16. do 27. marca. V tem času jih je vpisalo 6893 državljanov, je v današnji izjavi za medije v Ljubljani povedala državna sekretarka na finančnem ministrstvu.

FOTO: Bobo

Izdajo je označila za uspešno. "Cilj vseh treh izdaj je predvsem v krepitvi slovenskega kapitalskega trga skozi ponudbo instrumenta, ki je alternativa hrambi prihrankov na bančnih računih, ki so lahko slabo obrestovani ali celo neobrestovani," je povedala. Dodatno se s tem spodbuja finančno opismenjevanje.

Od skupnega zneska izdaje so državljani vpisali za 210 milijonov evrov obveznic, preostalih 15 milijonov evrov pa so dodelili OTP banki kot uradnemu vzdrževalcu likvidnosti zakladnih menic in državnih obveznic. Na Ljubljanski borzi bo torej mogoče to državno obveznico v vsakem času kupiti oziroma prodati.

Poleg vpisa obveznic na trgovalne račune so imeli vlagatelji tokrat prvič možnost vpisa tudi na individualne naložbene račune, ki so kot nova oblika varčevanja zaživeli v začetku marca. "V okviru prve in druge izdaje ljudskih obveznic je bilo na novo odprtih približno 8600 trgovalnih računov. Letos je bilo skupaj odprtih 3210 novih računov, od tega 1256 individualnih naložbenih računov, na katere so vpisali tudi ljudske obveznice," je povedala Prahova.

Država bo nove obveznice izdala v četrtek, 2. aprila. S triletnimi obveznicami s 3,00-odstotno obrestno mero se bo nato v torek, 7. aprila, začelo trgovati na Ljubljanski borzi in jih bo lahko kupil kdorkoli.

Preberi še Dvig obrestne mere za ljudske obveznice na tri odstotke

Obrestna mera v višini treh odstotkov pomeni, da bo vlagatelj v primeru vpisa za 10.000 evrov obveznic vsako leto prejel 300 evrov obresti, v treh letih torej skupaj 900 evrov. Obresti se bodo izplačevale vsako leto 2. aprila, prvič 2. aprila 2027. Glavnica se bo nato izplačala ob zapadlosti obveznic 2. aprila 2029.

Četrto izdajo ljudskih obveznic je država napovedala v letu 2027.
Obrestno mero so sprva na finančnem ministrstvu določili pri 2,6 odstotka in jo nato 24. marca, ko je postopek vpisovanja že stekel, zaradi spremenjenih razmer na dolžniških kapitalskih trgih zvišali na tri odstotke. Prahova je zagotovila, da bo triodstotna obrestna mera veljala tudi za tiste vlagatelje, ki so obveznice vpisali pred tem datumom.

Četrto izdajo ljudskih obveznic je napovedala v letu 2027. Ob tem je spomnila, da bodo takrat zapadle v izplačilo obveznice iz prve izdaje leta 2024. Ti vlagatelji bodo torej prihodnje leto prejeli vrnjeno svojo vplačano glavnico, s čimer se jim po njenih besedah ponuja priložnost za reinvestiranje.

Pričakuje se nova podražitev goriv. Zakonca Južna sta se odzvala na obtožbe

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Jaz17
30. 03. 2026 13.05
Vam pa res mora iti slabo, da bi radi celo mladoletnim prihranke pokradl!
nonac
30. 03. 2026 13.03
Ta denar ima enosmerno vozovnico.
Rafael Kramar
30. 03. 2026 12.43
Tooo, troši Golube...!?! Tri serije pufa samo pri slovenskih državljanih direktno!? In še ni videti konca...
bibaleze
Portal
Po 23 letih zakona izvedela presenetljivo resnico: slavna zakonca sta v sorodu
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Šest značajskih lastnosti, ki jih imajo prvorojenci
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
zadovoljna
Portal
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Dnevni horoskop: Tehtnice čutijo notranji mir, kozorogi potrebujejo odmor
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Usnjeno krilo, ki ga lahko nosite letošnjo pomlad
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
Ali kreatin res pomaga pri moči in mišični masi?
vizita
Portal
Nočno življenje, alkohol, takosi ob 3. uri. Pri 30 letih je izvedela, da ji srce deluje le še 25 %
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Postalo je trend, a ga ne smejo prodajati. Resnica o surovem mleku
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
Spolnost brez pritiska: kako graditi željo v dolgotrajni zvezi
cekin
Portal
V enem vikendu zapravil 17.300 evrov: oče sedmih otrok danes priznava svojo največjo napako
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Jedrska energija v EU: Katere države vodijo in zakaj?
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
Agadir: Sedem dni all inclusive za manj kot 300 evrov
moskisvet
Portal
Popoln krog v naravi? Res obstaja – in stoji v Nemčiji
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
4 letalske napake, zaradi katerih vas drugi potniki ne marajo
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Najboljše kardio vadbe za tiste, ki ne marajo teka
Triki za lažji prehod na poletni čas
Triki za lažji prehod na poletni čas
dominvrt
Portal
10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
To morate vedeti pred prenovo stare hiše: 6 nasvetov arhitektke
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
okusno
Portal
Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Sladice za nenapovedane obiske: hitre ideje iz shrambe
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Pozabite na smetano: ta trik s tofujem naredi omake neverjetno kremaste
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
voyo
Portal
Rocky 5
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
