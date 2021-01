V trgovinah z živili lahko znova kupite tudi nogavice in perilo

Vlada je na sredini seji podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom z enakimi izjemami, kot so veljale doslej - odprte so lahko denimo živilske prodajalne, lekarne, bencinski servisi, geodetske in dimnikarske storitve, tržnice s hrano, frizerski saloni in čistilnice. V živilskih prodajalnah in drogerijah bodo od današnjega dne lahko na police znova umestili tudi nogavice in perilo.

Še nekaj več trgovin je lahko še naprej odprtih v statističnih regijah z boljšo epidemiološko sliko, to so osrednjeslovenska, podravska, gorenjska, koroška, primorsko-notranjska, pomurska in savinjska. V teh so dovoljene tudi premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa ter specializirane prodajalne z otroškim programom.