V Trst pluje največja, najmočnejša in najdražja vojaška ladja vseh časov

Letalonosilka Gerald Ford ima na krovu 4500 mornarjev, pa tudi med 75 in 90 letal, večinoma lovcev F18. Čez nekaj dni bo prišla v Trst, veliko ameriških mornarjev pa bo obiskalo tudi Slovenijo. Na obisk največje, najmočnejše in najdražje vojaške ladje in najnovejše ameriške letalonosilke vseh časov pa so medtem povabili tudi slovensko delegacijo in našo novinarsko ekipo.

Na ljubljanskem letališču nas je pričakal C2 Greyhound, s klicnim imenom Rouge one. Kot iz filma Vojna zvezd – a iz časov, ko mlada kapitanka korvete, ki pilotira naše letalo, še ni bila rojena. Ladja pa popolnoma sveža, prvič na operaciji. Je najnovejša, prva in za zdaj edina v svojem razredu. Slovensko delegacijo z ameriško veleposlanico in načelnikom generalštaba Slovenske vojske so pričakali z vojaškimi častmi. Ladja ima eno pristajalno in štiri vzletne steze, ki lahko izstrelijo več kot 90 letal. Med testi in v načrtih so na tej letalonosilki tudi letala F35, ki pa lahko vzletajo navpično. Trenutno imajo na Fordu največ letal F18, Super Hornet. icon-expand Ladja ima eno pristajalno in štiri vzletne steze. FOTO: POP TV Med izvajanjem letalskih operacij pa imajo mornarji na palubi tudi svoja barvna oblačila; zelena je znana po tem, da gre za varnost, rjava za orožje, rdeči pa premikajo letala. Gre za najnevarnejše delovno okolje na svetu, glavni del pa se na tej najnovejši ladji dogaja na majhnem otočku na palubi. Od tam izstreljujejo letala. Tukaj nadzirajo tudi edini elektromagnetni katapult na svetu. Ta je močnejši od parnih, kar smo ob vzletu preizkusili tudi sami. PREBERI ŠE Bili smo na največji letalonosilki na svetu, kjer se življenje nikoli ne ustavi Letalonosilke ameriške vojske niso samo bojne ladje, gre za posebno obliko diplomacije in tokrat so naše kamere že četrtič spustili na svoj krov. Ladja je trenutno nekje med Dubrovnikom in Visom, pomika pa se proti severu. Konec meseca bo pristala tudi v Tržaškem zalivu. 'Dnevi so res dolgi, ampak se tudi zabavamo' Tega pa se še posebej veseli Peter Spoto, logist specialist 2. razreda. Na prvi napotitvi je užival v Grčiji in na Hrvaškem, še posebej pa se veseli obiska na severu Jadrana. "Rad bi raziskal Trst, poskusil bom iti tudi v Slovenijo, v Ljubljano," je dejal. icon-expand Mornar Peter Spoto FOTO: POP TV Petrov dedek se je namreč pisal Merkun. V 60. letih prejšnjega stoletja se je izselil iz Kranja v Ohio. "Dedek neprestano pripoveduje zgodbe o Sloveniji, kako je tam lepo, kako lepo je podeželje. Samo da govorim o njem, čutim povezavo. Zelo sem vesel, da bom končno šel tja," prizna Spoto. Medtem, ko nam je mornar razlagal, kako se je naučil plesati polko in da pozna potico, pa je poveljnik ladje, kapitan Rick Burges, slovenski delegaciji razkazoval svoje prostore, vse v znamenju 38. predsednika ZDA Geralda Forda. "Zasnovali in opremili so tako, da je ta prostor podoben njegovi smučarski koči v Vailu," pove. icon-expand Kapitan Rick Burges FOTO: POP TV Kapitan o operacijah ni govoril. Ta ladja je tako nova, da bojnih izkušenj še nima. Je pa povedno, kje se giblje njihov najmočnejši adut. Napotitev so začeli na severu, na Norveškem, zdaj so v Sredozemlju. 6. flota je namreč najbližje Črnemu morju, Ford pa najbližja letalonosilka vojni v Ukrajini. Že njena prisotnost je tako jasno sporočilo Rusiji.