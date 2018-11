Ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni shod neofašistov v Trstu

V Trstu bo potekal shod neofašistov skrajnega desničarskega gibanja CasaPound, istočasno pa bodo korakali tudi nasprotniki neofašizma. Glede na odobreni trasi naj se udeleženci obeh shodov ne bi srečali.

Italijansko skrajno desničarsko gibanje CasaPound je za danes napovedalo shod neofašistov v Trstu. Številne organizacije, združenja, sindikati, šole in posamezniki so sicer pozvali k prepovedi shoda, trdijo, da je ta v nasprotju z italijansko ustavo, ki preprečuje ponovno ustanavljanje in poveličevanje fašističnih strank in gibanj. Oblasti pa na drugi strani trdijo, da za prepoved ni pravne podlage. So pa omejile traso shoda, ki se ne bo smel približati Rižarni, Narodnemu domu in spomeniku bazoviškim junakom.

Gibanje shod pripravlja ob 100. obletnici zmage Italije v prvi svetovni vojni, začel se bo ob 14. uri, na njem pa pričakujejo več tisoč ljudi.

Združenje Antifašistični in antirasistični Trst bo hkrati s shodom neofašistov organiziralo svoj pohod po Trstu, ki se bo začel ob 15. uri. K udeležbi na teh demonstracijah pozivajo številne slovenske in italijanske organizacije, stranke in drugi. Oblasti se bojijo, da bodo med udeleženci obeh pohodov izbruhnili izgredi, zato bodo skušale preprečiti, da bi se udeleženci obeh shodov srečali, in sicer tudi tako, da so vsakemu odobrile svojo traso.

Člani gibanja CasaPound z napisom, ki poziva k zaprtju mošeje v Rimu. FOTO: AP

Dan po shodih bo Trst obiskal italijanski predsednik Sergio Mattarella, ki se bo udeležil slovesnosti ob stoletnici konca prve svetovne vojne. Židan: Strpnost in sodelovanje so pravi odgovori na pohod skrajnežev Predsednik Socialnih demokratov, Dejan Židan, se je na napoved shod odzval na svojem Twitter profilu, kjer je zapisal, da je fašizem zlo, ki je povzročilo najhujše grozote v človeški zgodovini.

