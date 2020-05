V Trstu bodo praznovali konec 'jugoslovanske okupacije', MZZ: gre za samostojno odločitev občine

Trst je bil na začetku 20. stoletja največje slovensko mesto. V njem je po popisu prebivalstva iz leta 1910 živelo 56.000 Slovencev. V mestu je živelo tudi več drugih "slovansko govorečih" narodov, med njimi Čehi, Hrvati, Srbi, Slovaki in Rusi. Skupaj so bili številčnejši od Italijanov. Slovenci so tudi sestavljali veliko večino prebivalstva v predmestju in okoliških vaseh. V Trstu je bilo v času Avstro-Ogrske monarhije skoncentriranega tudi veliko slovenskega kapitala, v mestu se je oblikovalo močno delavsko gibanje, hkrati pa je bil Trst pomembno središče slovenskega kulturnega prizadevanja.

Po prvi svetovni vojni in razpadu Avstro-Ogrske ter podpisu rapalske pogodbe novembra 1920 je Trst prešel pod Italijo. V sklopu dogovora so Italiji pripadli tudi Istra, kvarnerski otoki, Goriško-Gradiščanska, Idrija in Postojna. Razmere v Trstu so se po koncu vojne začele močno zaostrovati. Najprej je mesto zaradi nove italijanske politike in prekinjenih gospodarskih vezi z Vzhodom utrpelo veliko gospodarsko škodo in obubožalo. Nato je izbruhnilo mednacionalno nasilje, saj so oblasti odredile "italijanizacijo" prebivalstva. Julija 1920 so fašisti in nacionalisti požgali Narodni dom.

To sicer ni bil edini dogodek primera nasilja nad slovenskim oz. slovanskim prebivalstvom mesta in okolice. Uničena so bila poslopja podjetij, časopisnih uredništev, kulturnih in delavskih ustanov. Rapalski pogodbi in nasilju je sledilo množično izseljevanje Slovencev in Hrvatov. Iz Trsta se jih je izselilo vsaj 20.000, iz Julijske krajine pa več kot 100.000. Zaprtih je bilo več tisoč Neitalijanov, v samem mestu je operiralo več mučilnic za politične nasprotnike in pripadnike drugih narodov.

Med drugo svetovno vojno se je nasilje nad slovanskim prebivalstvom v mestu, ter tudi italijanskimi nasprotniki fašizma, še stopnjevalo. Številni so bili odpeljani v koncentracijska taborišča Dachau in Auschwitz, mnoge pa je mesta straža Guardio civico pobila in pometala v bazoviški rudnik.

Osvoboditev

Čeprav je zgodovina italijanskega menjavanja zavezništev, v prvi in predvsem v drugi svetovni vojni, kompleksna, pa je dogodke konec aprila in v začetku maja 1945 težko okarakterizirati drugače kot osvoboditev, čeprav si Italija to na vsak način prizadeva. Dejstvo je, da je Benito Mussolini v obliki Italijanske socialne republike (Salo) skupaj z Nemci še vedno obvladoval severno polovico države, vključno s Trstom ter južno in zahodno Slovenijo, ki sta po kapitulaciji Italije prišli pod nemško vojaško upravo. Tako se je del Italije pod Mussolinijevo upravo še vedno aktivno boril na nemški strani vse do konca vojne.

Tržaška operacija osvobajanja mesta, ki je desetletja trpelo fašistični teror, se je začela 28. aprila, ravno na dan, ko so italijanski komunisti ustrelili Mussolinija in njegovo ljubico Claro Petacci. Dan pred tem je 4. armadi JA uspel preboj čez Ilirsko Bistrico in Kvarner proti Istri in Trstu. S severa se je mestu približal 9. korpus, ki je predhodno osvobodil severozahodni del Primorske.