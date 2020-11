V Tržaškem zalivu opazovali drugo največjo žival na svetu

Raziskovalci društva Morigenos so včeraj na podlagi obvestila enega od slovenskih ribičev izsledili in opazovali dva brazdasta kita ( Balaenoptera physalus ). Brazdasti kit je druga največja žival na svetu in edini stalno prisotni vosati kit v Sredozemlju, raziskovalci pa ga v severnem Jadranu vidijo v povprečju na vsakih nekaj let.

Brazdasti kiti na severni polobli zrastejo do 22,5 m in teže 50 ton, njihovi vrstniki na južni polobli pa celo do 26 m in 80 ton. Prehranjujejo se predvsem z majhnimi rakci, imenovanimi kril, ter z nekaterimi majhnimi ribami. Brazdasti kit je trenutno na rdečem seznamu opredeljen kot ranljiva vrsta, vendar trenutno poteka ponovna ocena statusa ogroženosti te vrste v Sredozemlju. "Sicer nova ocena v okviru rdečega seznama še ni končana, a glede na številčnost vrste v Sredozemlju kaže, da bo sredozemska populacija brazdastega kita opredeljena kot ogrožena," je povedalTilen Genov iz društva Morigenos in dodal, da so glavne grožnje tej vrsti v Sredozemlju naleti hitrih ladij, podvodni hrup, kemično onesnaženje in mikroplastika.

Raziskovalci društva Morigenos so oba kita fotografirali in pridobili zračne posnetke obeh živali. "Na podlagi fotografij hrbtnih plavuti in drugih delov telesa bomo lahko v sodelovanju s kolegi iz tujine ugotavljali, ali sta kita že bila identificirana drugod, zračni posnetki pa bodo omogočili ugotavljanje njunega telesnega stanja," je še povedal Genov.