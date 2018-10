V Tržiču se vrača Rupar, na Jesenicah kulinarična mojstrica Rekićeva

Verjame v soobčane in v to, da si želijo sprememb. Poziva jih na volišča, ne glede na to, komu bodo na koncu dali glas. "Ne moremo obsedeti na kavčih in razlagati, kaj bi bilo, če bi bilo."Dodaja, da je levinja po srcu in duši, tako da bo to "zanimiva bitka".

Na županski stolček Ljutomera si medtem želi še en, sicer nekdanji novinar Dela, in nato Dnevnika, Dejan Karba, širši javnosti verjetno poznan po pisanju o domnevnem očetovstvu kardinala Franca Rodeta.Kar se je na koncu izkazalo za neresnično, z Rodetom pa sta dosegla sodno poravnavo.

Tu so še bivši župani in poslanci. Tudi takšni, ki so nekoč v parlamentu s svojimi izjavami zelo izstopali. Franc Pukšič, znan kot nekdanji poslanec brez dlake na jeziku, je zdaj bolj umirjen. V zadnjih šestih letih se je ukvarjal predvsem s projektiranjem, tudi za kmetovanje še najde čas. Pomeril se bo z aktualnim županom Destrnika Vladimirjem Vindišem. Sam je sicer županoval 18 let. Vse do leta 2012, ko se je, zaradi nezdružljivosti funkcij, raje odločil za poslansko.

Marsikdo se zagotovo spomni še enega nekdanjega poslanca in župana. Če ne po izjavi: "Jaz bi vam odredil obvezno zakonski pregled mednožja zato, da bi ugotovil, katerega spola sploh ste!"… pa po aferi z domnevno intimno prijateljico, s katero naj bi se sestajala v stanovanju, ki ga ni prijavil KPK. Pavel Rupar je takrat, po 12 letih na položaju, odstopil kot župan Tržiča. Nato je bil še obsojen na leto dni zapora - zaradi oškodovanja proračuna občine. Danes se posipa s pepelom: "Doživel sem padec, tudi po svoji krivdi, večinoma pa po raznih pripetljajih, ki so jih pravzaprav delali drugi, ampak vseeno..." Zagotavlja, da se je vsaj marsikaj naučil, zato tudi on napoveduje vrnitev na prvi stolček Tržiča. "Kar sem bil obsojen, sem odslužil. Kar sem imel za vrniti, sem z obrestmi vrnil. Čakam na oprostilno sodbo," pravi.

Svojevrstna tekma pa čaka tudi Ptuj. Z bivšim županom Štefanom Čelanom se bo med drugim spopadel odvetnik Igor Majnik, ki je sicer že pred leti obračunal z aktualnim županom Miranom Senčarjem. Le da takrat - fizično.