Kje je meja politične kulture? Politične odgovornosti? Kdaj naj politik stopi pred kamero in prevzame odgovornost? Ponekod v tujini to dobro vedo. Odstopali so tudi že zaradi vreče krompirja.

Japonski minister za trgovino, denimo, se je od vlade poslovil, ker je volivcem daroval melone in rakce ter drugemu daroval okoli 150 evrov za pogrebno darilo. Premier Šinzo Abe je takoj potegnil politično potezo. "Nosim odgovornost za njegovo imenovanje in se ljudem opravičujem, ker sem povzročil to situacijo," je dejal.

Šest dni za njim se je poslovil še japonski pravosodni minister, zanj je bila usodna vreča krompirja, ki jo je podaril nekemu državljanu ter dobil dar od drugega politika.

S čim je aktualni ministrski zbor do zdaj buril politiko in javnost – brez političnih posledic?

Še lani je ministrica za šolstvo Simona Kustec v času veljave stroge zapovedi nošnje mask in razdalje metra in pol v zaprtih prostorih uživala v številčni družbi na družabnem dogodku, ne da bi izpolnjevala ta ukrepa. Medtem ko so državljani za take prekrške prejemali denarne kazni, se je ministrica le opravičila.